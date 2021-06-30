Vakıfbank’tan Yapılan Açıklama Çok Önemli, Kredi, Kredi Kartı Olanlara Son Kampanya, Sadece Kimlikle Başvuru

Vakıfbank üzerinden yapılan son dakika açıklama ile birlikte kredi ve kredi kartı olan kişilere ihtiyaç kredisi verileceği duyurusu yapıldı. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden yapılan bu açıklama ile birlikte müşteriler, hızlı birşekilde kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden de yapabilecekler. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda kredilerini hemen aynı gün içerisinde kullanabileceklerdir. Alınan bu kredilerde banka 10 bin TL ve üzerinde hızlı bir şekilde işlem yapacak ve müşterilere istedikleri ihtiyaçlarda kredi onayı verecektir. Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilerin, bayrama kadar bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceklerini duyurdu. Vakıfbank'tan veya diğer bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullandıysanız bu kredi ve kredi kartı ödemelerimde düzenli yapıyorsanız, Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Kredileri 3 Ay Sonra Ödemeye Başlıyorsunuz

Vakıfbank üzerinden yüksek limitli olarak de verilecek olan bu ihtiyaç kredilerinde onay alan müşteriler hem fazla, BDDK onayı ile birlikte 36 ay vadeli kredi kullanabilirler. Kredi alacak kişilere banka aylık ödeme taksitleriyle birlikte 36 ay vadeli kredi verirken, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunacaktır. Kredilerde, ayrıca ilk taksit ödemesinde erteleme imkanı olurken, ayrıca diğer aylık ödemelerde de isterseniz aylık ödeme yapabilir, isterseniz de iki ayda, üç ayda bir ödemeler yaparak bu kredileri kullanabilirsiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan esnaf olan ve devlet memuru olanlar ile birlikte çiftçi olan vatandaşlarımız, Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılabilirler.

Vakıfbank Başvuru Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank üzerinden yapılan bu kredi kampanyasında başvurular, mobil uygulama üzerinden yapılıyor. Mobil uygulama üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, onay almanız ile birlikte hemen kredi onayı hesabınıza yatar. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli kredi şartlarına uygun olması durumunda bu kredileri hesaplarına atabilecekleri gibi, ayrıca banka müşterisi olması ve internet bankacılığı şifresi olması durumunda işlem yapabileceklerdir. Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak yapılacak bu kredi başvurusunu, mobil uygulama üzerinden yapacak olan kişiler bu krediyi masrafsız olarak alacaklardır.

En Fazla Kredi Onayı Ne Kadar?

VakıfBank İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyen kişiler en fazla ne kadar kredi onayı alacaklarını da merak etmektedirler. Eğer Vakıfbank, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız bu banka sizlere 100000 TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacaktır. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler, 100000 TL'ye kadar kredi onayı alırsa bu onaylı tutar kadar kredilerini hemen hesaplarına, atabilecekelrdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere belirli aşamalarda kredi onayı verilir ve belirli limitlere kadar da bu onaylı krediler kullandırılır. Ayrıca onaylanan kredi hemen hesabınıza yatar. Banka üzerinden emekli maaşı alan veya yine banka üzerinden çalışma maaş alan kişiler kredi kullanabilmeleri için banka şubelerine giderlerse, maaşlarının 22 katına kadar yüksek limitli kredi de kullanabileceklerdir.