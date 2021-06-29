Vakıfbank'tan Tüm Türkiye'yi İlgilendiren Son Karar Verildi, 50.000 TL Son Destek Nakit Kampanyası Başladı

Vakıfbank, son dakika haberi olarak yeni bir duyuru paylaştı. Vakıfbank üzerinden destek kredisi almak isteyenler, belirli şartlara uygun olarak hemen nakit alabilecekler. Pandemi sebebiyle sürekli nakit kampanyaları yapan Vakıfbank , son kampanya olarak yüksek limitli 50 bin TL kredi kampanyası başlatıyor. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu destek kampanyası ile birlikte, başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre hemen kredi kullanabilecekler...

Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı belli kredi kampanyalarını uygun faizlerle yapmaya devam etmektedir. Bankanın sosyal medya hesaplarından da yapılan ve pandemi de de sürekli tercih edilen destek kampanyası limitleri yükseldi ve 50 bin TL'ye kadar çıktı. Bu krediyi kullanmak isteyenler, 36 ay vadeye kadar aylık ödeme olmadan Vakıfbank'tan alabilecekleri duyuruldu. Banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, hemen bu kredilerini alabileceklerdir. Kredi almak isteyenler, belirli şartlara uygun olursa, düşük faizli olarak destek kampanyasından yararlanacaktır. Acil nakit ihtiyacı olan kişilere, hemen sonuç verilecektir.

İhtiyaç Kredisi Olarak Ödenecek

Kredi almak isteyenler, bu destek kampanyasından ihtiyaç kredisi olarak yararlanacaklardır. İhtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre kredisini kullanabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde, başvuru yapacak olan kişilerin TC vatandaşı olması ve kredi sicili temiz olması yeterlidir. 18 yaşından büyük olan kişiler, bu desteklerden faydalanabileceklerdir. Sigortalı çalışanlar, emekli olanlar, devlet memuru olanlar 50 bin TL bireysel destek kampanyasına katılabileceklerdir.

Başvuru Şubelerden ve İnternetten Kolay Yapılıyor

Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte, başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredilerini banka şubelerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu destek kampanyasına katılmak isteyenler, banka şubelerine giderken kimlik, gelir belgesi ile birlikte gitmeleri yeterli olacaktır. Kredi başvuru formunu da doldurduktan sonra banka hemen sizlere destek imkanı sağlayacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, bu destek kredi başvurusunu yaptıktan sonra bankanın değerlendirmesini bekleyecekler ve bu değerlendirme sonrasında onay alabileceklerdir. Kredilerde banka onay verirse, aynı gün içinde kredi hesaplara yatacaktır. Üstelik bu kredilerin en güzel yanı ise, banka bu kredileri 3 ay ertelemeli ve 3 ayda bir ödemeli olarak ayarlamasıdır.

Emekliler Maaş Müşterisi Olacak

Emekli olan kişiler, maaş müşterisi olacak. Maaş müşterisi olduktan sonra bu destek kampanyasına katılabilecek. Eğer bankada maaş alan biriyseniz, kredi başvurusunu bankanın internet sitesi üzerinden yapabilecek veya mobil uygulamayı kullanarak şubelere gitmeden de kredi kullanabileceksiniz. Emekli olan kişilere verilecek 50.000 TL destek kampanyası haricinde daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır. Emekliler ayrıca diğer bankalardaki olan borçlarını da kapatarak kredi kullanabilirler. Bu borç kapatma kredisi olarak verilmektedir ve başvuruları banka şubelerinden yapılmaktadır.