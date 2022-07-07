Vakıfbank’tan Son Dakika Duyurusu Geldi: Pazar Gecesinden Sonraki Krediler Artık Daha Düşük Faizle Sunulacak

Vakıfbank son dakika haberleriyle vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor. Bu kampanya ise Pazar gecesi sonrasında gün yüzüne çıkacak. İhtiyaç sahibi bireyler nakit gereksinimlerini gidermek adına kredi almak istiyorsa Vakıfbank’tan başvuru yapabilirler. Böylece hızlı bir biçimde nakit kredi alabilirler. Vakıfbank web sitesinden gelen duyuru doğrultusunda kredi çekmek isteyen kişiler 36 ay vadeyle 50 bin TL’ye değin gelir belgesi olmadan kredi çekebilmiş olacaktır.

50 bin TL’ye değin 36 ay vadeyle ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olacak bireyler ilk olarak bankanın uyguladığı kredi politikalarına uyum sağlamalıdır. Vakıfbank tarafından düzenlenen bu önemli kampanyayla sigortalı biçimde çalışan kişilerin en az 12 ay boyunca aynı işyerinde sigortalı çalışmaları ve kredi notlarının da 1100’ün üstünde olması lazımdır. Emekliler ise ihtiyaç kredisinden yararlanmak adına maaşlarını Vakıfbank’a taşımakla yükümlüdür.

Emekli vatandaşlar maaşlarını bu bankaya taşımalarının akabinde Vakıfbank’ın düzenlediği 750 TL’ye ulaşan emekli promosyonuyla 10 bin TL’ye dek ulaşan kredi kart limitiyle aidatsız halde kredi kartı olanağı da sunmaktadır. Sizler de ihtiyaç kredisi için başvuru yaparak gereksinimlerinizi giderebilirsiniz. Böylece bankanın verdiği nakit kredi olanağından da dilediğiniz zaman dahilinde yararlanabilmiş olursunuz. 36 ay vadeyle 3 ay ertelemeli biçimde bu krediyi geri ödeyebilirsiniz. Böylece sorun yaşanmadan her şey yoluna girmiş olur.