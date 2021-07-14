Vakıfbank'tan Sadece O Kişilere, 125000 TL Ödenecek, Üstelik Hiç bir Şart Sunmadan Kredi Onayı Verilecek

Son dakika olarak Vakıbank yeni bir kredi kampanyası başlattı. Kredi 125000 TL'ye kadar devlet memuru olanlara sadece kimlikle verilecek. Bu kampanya devlet memuruna yapıldığı gibi ayrıca emekli olan kişilerde kredi kullanabilecekler. İşte Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu kampanya ve detayları...

Vakıfbank ülkemizde kamu bankası olmasından dolayı en uygun faizlerle kredi veren bankaların başında gelmektedir. Banka uygun faizlerle kredi verirken ayrıca banka şartlarına uygun olan kişilere de aynı gün içinde kredi onayı vermektedir. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi alacağınız bu bankadan sizde kredi başvurusu yaparak hemen ihtiyacınız olan parayı alabilirsiniz. Bankanın devamlı kredi başvurusu yapan müşterilerinden birisi de devlet memuru olan kişilerdir. Bu kişilerde emekliler gibi bankalarda sevilen ve sürekli olarak kredi alacak kişilerdir. Sizde eğer kamu personeliyseniz Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi ile birlikte bankanın özel kredi kartını, konut kredisini, taşıt kredisini ve ipotekli kredilerini kullanabilirsiniz. Ayrıca almak istediğiniz bir arsa veya dükkan varsa da bu bankadan kredi başvurusu yaparak 120 ay vadeye kadar bu kredileri alabilirsiniz.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Şartları Nedir?

Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde anında sonuç vermektedir. 125.000 TL’ye kadar 36 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde 36 aydan fazla bankaya kredi başvurusunda bulunamazsınız. Vakıfbank ihtiyaç kredisi için başvuru yapacak olan müşteriler eğer devlet memuru ise kredi notu düşük olsa da bankadan kredi alabilmektedirler. Vakıfbank devlet memuru olan kişilere maaşlarının 22 katına kadar kredi vermektedir. Ama eğer daha önce bir bankadan kredi kartı kullandıysanız veya kredi kullandıysanız bu ürünü avukatlık veya icraya düşürdüyseniz banka size kredi vermeyecektir. Güncel olan kart borcu veya kredi borçlarında da sistem onay vermeyecektir.

Hiç kredi almamış sıfır puan olanlar ve bankalarda bir gecikmesi olmayan kişiler hemen başvuru yaparak kredi onayı alabilmektedirler. Eğer 125.000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız bankanın ipotekli kredilerine başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank Devlet Memuruna İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank kredi başvurularında şube yetkisinde kredi vermektedir. Eğer banka siciliniz kötüyse banka kredi onayı genel müdürlük tarafından yapılmaktadır. Vakıfbank kredi başvurusu yapmak için bankanın şubelerini ve internet bankacılığını kullanabiliyorsunuz. Hızlı onay ve anında sonuç almak istiyorsanız bankanın şubesi en kolay yöntemdir. Kimlik ve gelir belgenizi yanınıza alarak en yakın Vakıfbank şubesine giderek, bireysel müşteri temsilcisinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu şekilde kredi onayı alırsanız hemen aynı dakika içinde krediniz kullandırılacaktır.

Vakıfbank kredi başvurusu için internet bankacılığını kullanmak istiyorsanız da bankanın müşterisi olmanız ve internet şifresi almanız gerekmektedir. Bu durumda banka size düşük limitli kredi verecektir. 125.000 TL’ye kadar krediyi sadece bankadan kullanabilirsiniz. Aldığınız kredilerde 2 ay ödemeli, 3 ay ödemeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi ödeme tablosu da oluşturabiliyorsunuz. Banka sizin ödeme gücünüze göre bir tablo gösterecek ve o tabloya göre kredinizi kullanabileceksiniz.