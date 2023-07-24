Kamu bankaları arasında önemli bir yere sahip olan Vakıfbank, kredi ve banka kartı kullanıcılarına yönelik etkileyici bir teklifle karşımızda: 70.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkânı! Banka kartı ve kredi kartı kullanıcılarına bu büyük fırsatı sunan Vakıfbank, düzenli ödeme yapan müşterilerine bu fırsatı sağlamaktadır.

Bu özel teklif, düzenli ödeme yapan Vakıfbank banka ve kredi kartı sahiplerine yöneliktir. 70.000 TL'ye kadar nakit imkânı, diğer bankaların kredilerine kıyasla daha düşük faiz oranları ile sunulmaktadır.

Vakıfbank, hem internet sitesi hem de sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı açıklamalarla, bu kredi teklifini kullanmayı düşünen müşterilere bir başka avantaj daha sunmaktadır: ilk taksit ödemesini 3 ay erteleyebilme imkânı. Bu özel teklifin vadeleri 36 ay olup, emekliler, sigortalı çalışanlar ve memurlar bu kampanyaya kolaylıkla başvurabilirler.

Peki, bu krediden faydalanmak için nasıl bir yol izlemelisiniz? Vakıfbank, kredi başvurusu için belirli bir kredi politikası belirlemiştir. Bu politikaya göre, kredi notu 1100 ve üzeri olan vatandaşlar, şubelere gitmeden çevrimiçi olarak başvuru yapabilirler. Ayrıca, sigortalı çalışanlar eğer en az 12 aydır sigortalıysa, veya emekliler emekli maaşlarını Vakıfbank'a taşıyorlarsa bu tekliften faydalanabilirler. Bu şartları yerine getirenler, 36 ay vadeli krediyi hızlı ve kolay bir şekilde kullanabilecekler.

Emekli maaşını bankaya taşıyanlar, hatta kredi notları düşük olsa bile, kredi başvuruları hızlıca onaylanabiliyor. 50.000 TL'ye kadar olan kredi kullanımlarında 36 ay vade, 50.000 TL'nin üzerindeki kullanımlarda ise 24 ay vade seçenekleri mevcut.

70.000 TL'lik bu özel kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, kimlik ve gelir belgeleri ile Vakıfbank şubelerine başvurabilirler. Kredi miktarını ve başvuru sürecinin detaylarını öğrenmek için ise Vakıfbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Bu fırsatı kaçırmayın, Vakıfbank'ın sunmuş olduğu bu özel kredi imkânından yararlanın!