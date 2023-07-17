Vakıfbank, banka hesabı olan vatandaşlar için başlattığı yeni kampanyada nakit kullanmak isteyenlere hızlı bir çözüm sunuyor. Resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanyada, Vakıfbank müşterisi olan bireysel hesap sahipleri 50.000 TL'ye kadar kredi alabilmek için başvurularını 6 gün içinde gerçekleştirebilecekler.

Kamu bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, düşük faiz oranlarıyla dikkat çeken bu kampanyada özellikle banka hesabı olan ve bireysel müşteri olan vatandaşları hedefliyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, çalışan veya emekli olmaları durumunda bireysel ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak 50.000 TL kredi kullanabilecekler.

Vakıfbank, vermiş olduğu kredilerde en düşük faiz oranlarından faydalanma imkanı sunarak, gelir belgesi talep etmeden işlem yapacağını duyurdu. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına yatırılan kredi ödemeleri ile nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuracak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilecekler.

Vakıfbank'a hemen başvurun ve gelir belgesiz, masrafsız olarak sunulan internet bankacılığı ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanarak hızlı bir şekilde ödemelerinizi alın. Vakıfbank müşterisiyseniz mobil uygulama üzerinden başvurunuzu yapabilir ve hemen hesabınıza ödemelerinizi alabilirsiniz. Kampanyaya katılarak başvurunuzu gerçekleştiren vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak kredi hizmetinden faydalanabilecekler.