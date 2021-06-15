Vakıfbank'tan Faizsiz Kredi Kampanyası Devam Ediyor, Limit 10000 TL'ye Çıktı. Vakıfbank üzerinden faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler şartlar uygun olması durumunda işlem yapabilirler. 10 bin TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan detaylar da belli oldu.

Vakıfbank, pandemi döneminde müşterilere destek vermeye devam etmektedir. Bireysel müşterilere ve ticari müşterilerine çeşitli kredi kampanyaları yapan Vakıfbank, son yapmış olduğu kredi kampanyası ile faizsiz ihtiyaç ve destek kredisi veriyor. Sizlerde eğer Vakıfbank üzerinden 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız, haziran ayı sonuna kadar kredi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden 10000 TL faizsiz kredi almak isteyen kişiler bankanın daha önce kredi kullanmış, müşterisi olması gerekmektedir. Banka kendi kredi ve kredi kartlarını düzenli ödeyen müşterilerine 10000 TL'ye kadar ve on iki ay vadeli olmak üzere ek faizsiz kredi vereceğini duyurdu. Eğer 12 ay vade üzerinden kredi almak istiyorsanız, Vakıfbank'ın düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sizlere sunmaktadır. Verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar yapılmaktadır.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Desteği Devam Ediyor mu?

Pandemi döneminde tam kapanma sonrasında özellikle esnaf olan vatandaşlara başlatılan bu kampanya bazı özel bireysel müşterilerini de verilmeye başladı. Sizlerde eğer Vakıfbank üzerinden iyi bir müşteri grubundaysanız on bin TL'ye kadar on iki ay vadeli faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen kişiler başvurularını banka şubelerinden yapması gerekiyor. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kredi başvurunuzu yapabilir, hemen kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Vakıfbank, faizsiz kredi desteği başvurusu yapacak olan kişilerin belirli kredi şartlarına uygun olması ile birlikte hemen anında 10 bin TL kendi banka hesaplarına yatacaktır. Kredi ödemelerini ise önümüzdeki ay başlayacaksınız.

3 Ay Ertelemeli Kredi Nedir?

Vakıfbank üzerinden yapılan bir diğer kredi kampanyası ise 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasıdır. Bu kredi kampanyasında daha yüksek faiz oranları ve daha yüksek vadeleriyle birlikte yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu kredilere başvuru yapmak istiyorsanız da banka şubelerine gidebilir, bankanın internet sitesini kullanabilir ve daha önce bu bankadan bir hesabınız varsa, internet bankacılığı üzerinden monil uygulama sayesinde kredi başvurusu yapabilirsiniz.