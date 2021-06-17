Vakıfbank'tan Emeklilere 22500 55000 75000 TL Kredi Kampanyası, 3 Paket Kredi Başvurusu Başladı. Vakıfbank emekli kredisi başvurusu yaparak hemen onay alabilir, emekli kredisi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi alacak olan kişiler, Vakıfbank'tan onaylı olarak hemen hesabınıza yatacak bu kredi paketlerinden birisini seçerek başvuru yapabilmektedirler. Emekli olan kişilerin her zaman yanında olduğunu gösteren Vakıfbank, Emekli olan kişilere 22500 55000 75000 TL Kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya detayları şu şekilde...

Vakıfbank emekliye kredi veren bankalar başında geliyor. Banka uygun faizlerle müşterilerine hemen onay imkanı sunuyor. Sizlerde eğer Vakıfbank üzerinden bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız, Vakıfbank müşterisi olmanız ve emekli maaşınızı bu bankadan almanız gerekmektedir. Vakıfbank'ın normal kredi şartları ile aynı politikalar üzerinden onay verilen 22500 55000 75000 TL Kredi kampanyası için istediğiniz kredi paketini seçerek başvuru yapabilirsiniz. 75000 TL kredi paketini seçerseniz, sizlere borç kapatma kredisi imkanı da sunulacaktır. İşte kredi detayları...

Vakıfbank 22500 TL Kredi Kampanyası, Emekliler İçin Özel İhtiyaç Kredisi

22500 TL kredi başvurusu yapmak isteyenlerin emekli maaşı bu bankada olması şartı yoktur. Diğer bankada emekli maaşı alsanız bile sizlere kredi onayı verilecektir. Kredi başvurusu için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. 22500 TL kredi aldığınızda banka 3 ay ertelemeli, 3 ayda bir ödemeli ve 36 ay vadeli olarak kredi sizlere sunacaktır. 22500 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubeleri ile internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilmektedirler.

Vakıfbank 55000 TL Kredi Kampanyası

55000 TL kredi kampanyası, tatil kredisi, bayram kredisi, eğitim kredisi, düğün kredisi gibi kredilerdir. Bu kredileri kullanabilmeniz için bankadan maaş almanız gerekiyor. Emekli maaşı Vakıfbank üzerinde olan kişilere, 55 bin TL'ye kadar banka üzerinden bu kredileri alabileceklerdir. Kredi başvurusu için en yakın Vakıfbank şubesi sizlere yardımcı olacaktır. Kredi için ayrıca maaş alan müşteriler internet bankacılığını kullanarak da 55 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilmektedirler.

Vakıfbank 75000 TL Kredi Kampanyası, Emekliler İçin Özel Borç Transferi Kredisi

Düşük faiz oranları emekli kredisi almak istiyorsanız, 75000 TL'ye kadar onay verilen Vakıfbank ihtiyaç kredisi ile işlem yapabilirsiniz. 75000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişilerde bu krediye başvuru yapabileceklerdir. Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan kişiler 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi alabileceklerdir. Kredi notunuz düşük olsa bile banka maaşınız bu bankada ise kredi onayı alabileceksiniz.