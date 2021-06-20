Vakıfbank'tan 100.000 TL Kredi Kampanyası Başladı! Aylık Ödeme Olmayan Kredi Rekor Başvuru Alıyor

Vakıfbank müşterilerine sunduğu yeni kredi fırsatları ile birlikte, uygun faizler ve uygun vadeler ile kredi veriyor. Sizlerde Vakıfbank 100.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Vakıfbank'ın aylık ödeme olmayan bu kredi kampanyasına başvuru bırakabilirsiniz. Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden verilen bu kredilerde ise düşük faiz oranları ile işlem yapılıyor. Tüm ihtiyaçlarınız için başvuru yapacağınız 100 bin TL kredi için şartlar da belli oldu. Bankanın belirlediği şartlara uygun olan kişiler onay alabilecekler.

Vakıfbank internet sitesi üzerinden de yayınlanan başvuru şartlarını haberimizde öğrenebilirsiniz. Sizlerde uygun ödeme planlarını belirleyerek, kredi başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Banka müşterisi olan veya olmayan kişilere, düşük faizli krediler vermektedir. Müşterilerin de en çok tercih ettiği banka olan Vakıfbank, bu sebepten ötürü kolay başvuru yöntemleri sunmaktadır.

Vakıfbank Kredi Kampanyası Başladı

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli, sgk'lı çalışan veya kamu personeli olması gerekmektedir. Banka ihtiyaçlarınız için herkese aynı kredi kampanyasını veriyor. Bu kredilerde aylık ödeme yok. İsterseniz 2 ayda bir, isterseniz de 3 ayda bir ödeyebilirsiniz. Vakıfbank tarafından sunulan bu kredi kampanyasında, ihtiyaç sahipleri için 1.61 faiz oranları ile işlem yapılmaktadır. Kredilerde ise 3 ay erteleme yapma imkanı bulunuyor. 3 ay erteleme yapan müşteriler 33 ay vadeye kadar kredi alabilirler. Eğer erteleme yapmak istemiyorsanız 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Kredi Tutarı ve Ödeme Şekli

Vakıfbank tarafından yapılan bu kredi kampanyası, 100.000 Tl olarak biliniyor. Eğer 100.000 TL üzerinde kredi alacaksanız, bankanın diğer ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve bu kredide de daha fazla faiz ödemiş olacaksınız. Aylık 1.61 faiz oranı ile 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Vakıfbank'tan kredi alabilirsiniz.

Kredi için banka müşterilerine özel ödeme planları da sunuyor. Buna göre aylık ödeme yapmadan sizlerde bu kredileri kullanabileceksiniz. Kredi ödeme şekilleri şu şekilde.

İsteyen müşteriler aylık taksitlerle kredi ödemesi yapabilir.

İsteyen müşteriler artan taksitli ödeme tablosu oluşturabilir.

Kredi ödemesini 2 ayda bir yaparak ödeme tablosu oluşturulabilir.

Kredi ödemeleri 3 ayda bir yaparak ödeme tablosu oluşturulabilir.

Serbest ödemeli, ödeme tablosu yapılabilir.

Azalan taksit ödemeli 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulabilir.

Yukarıda verilen ödeme tablolarına göre sizlerde kendinize uygun olan ödeme tablosunu oluşturabilir, ödemelerde sıkıntı yaşamadan kredi tahsilatını yapabilirsiniz.

100.000 TL İçin Örnek Ödeme Planı

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 100.000 TL kredi aldıklarında ne kadar aylık ödeme yapılır bunu merak etmektedirler. Kredi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeli kredi kullanırsa, aşağıdaki tutarı ödeyeceklerdir.

Kredi Tutarı: 100.000 TL

100.000 TL Kredi Vadesi : 36 ay vade

: 36 ay vade Kredi Faiz Oranı : %1.61

: %1.61 Kredi Tahsis Ücreti: 565 TL

565 TL Kredi Ödenecek Aylık Taksit Tutarı: 3880 TL

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu yapmak isteyenler 2 seçenekli kredi başvuru yöntemlerinden birisini kullanabilirler. Kredi başvurusu için banka şubesi veya internet bankacılığı sistemi ön planda olacak. Kredi başvurusu için size en yakın Vakıfbank şubelerine gidebilirsiniz. Başvuru için banka gelir belgesi, kimlik isteyecektir. Kredi başvuru formunu doldurarak kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bu bankada hesapları varsa, bankanın internet bankacılığını kullanarak da işlem yapabilirler. Üstelik internet üzerinden online 7/24 yapacağınız bu başvurularda onay alan kişilerin kredileri bankaya gitmeden hesaplarına yatacaktır. Bu şekilde hem düşük faizli kredi kullanmış olacaksınız hem de bankanın masrafsız kredilerinden yararlanmış olacaksınız. Bankada hesabı olan herkes, internet bankacılığı şifresi alarak bu bankadan kredi başvurusu yapabilir...