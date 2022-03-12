VakıfBank'ın Sunduğu Yöntem İle Kredi Ve Kredi Kartı Borçlarınızdan Kurtulabilirsiniz

Yurttaşların acil nakit gereksinimleri, son dönemlerde artık içinden çıkılmaz hal aldı. Zira pek çok vatandaş, nakit problemi yaşadığı dönemlerde ya kredi kartlarına ve kredileri yöneliyor. Böylelikle gereksinimlerini gidermeye çalışan vatandaşlar, şimdi de çok geçmeden bu kredileri ve kredi kartlarının borçları ile boğuşuyor. Rahat bir nefes alabilmek amacıyla uzun zaman boş ödemelerinden uzak kalmak isteyen vatandaşlar açısından Türkiye’nin en büyük kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyası ilan etti. VakıfBank, bu kampanya ile beraber vatandaşlara 125 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi avantajından faydalanma imkânı sunuyor. Üstelik İlk 3 ay boyunca geri ödeme talep etmiyor. İşte detaylar...

İlk 3 Ay Kredi Taksiti Ödeme Yok

Kredi ve kredi kartı borçları ile bir döngü içerisinde bulunan ve her ay nakit gereksinimleri biraz daha artış gösteren milyonlarca vatandaş, bu problemlerden kurtulmak amacıyla yeni ve alternatif yöntemlere başvuruyor. Tam da bu noktada pek çok vatandaş, bankaların kendilerine sunduğu ihtiyaç kredilerine gönderiyor. Fakat şimdi de kullanılan kredinin taksit ödemeleri benzer bir problem ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tam da bu noktada kamu Bankası Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanan yurttaşlara 3 ay ertelemeli bir şekilde kredi sunarak nakit sıkışıklığı yaşayan ve diğer taraftan ihtiyacı bulunan vatandaşlara ihtiyaç kredisi desteğini sunuyor.

Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Detayları Neler?

Özellikle de koronavirüsü pandemisi döneminde Vakıfbank, ekonomik problem sebebiyle yurttaşlara uygun şartlarda ihtiyaç kredisinin kapılarını ardına kadar açtı. Bu kampanya ile Vakıfbank, müracaat işlemleri açısından şubeye dahi gitmeye gerek olmadan 3 ay ertelemeli bir şekilde ihtiyaç kredisini sundu. Vakıfbank faiz oranları %1.55'ten başlangıç yapıyor ve böylelikle banka, 36 aya varan vade seçeneğini sunuyor. 50.000 TL'nin altında bulunan krediler açısından 36 aya kadar vade avantajı sunulurken, 50.000 TL ve daha da üzeri kredilerde ise 24 aylık vade seçeneği sunuluyor. 125 bin TL'ye varan bu kredilerde ise ödemeler 3 ay sonra başlıyor.