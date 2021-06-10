Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank ve İş Bankası Son Dakika Haberi Yayımladı

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Şekerbank ve İş Bankası kredi çekmek isteyen ve düşük faizli işlem yapmak isteyenler için yeni kampanyasını kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu ve kredi başvuru rekoru kırıldı. Bankaların Haziran ayında faiz oranlarına güncelleme geldi. Kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte anında sonuç alabileceksiniz.

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilerin imdadına bankalar gelmektedir. Pandemi döneminde bankaların güncel faiz oranları sürekli olarak güncellenmektedir. Kredi başvurusu yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Şekerbank ve İş Bankası bu kredileri anında verecekler. Düşük faiz oranları ile işlem yapılacağı için kredi şartları oldukça ağır. İşte kredi başvurusu yapmak isteyenler için kredi başvuru şartları ve başvuru aşamaları...

Faiz Oranları Güncellendi

Kredi kullanmak isteyenler için bankalar kredi faiz oranlarını güncellediler. Kredi kullanmak isteyenler, bu şartları kabul ediyorsa, bu belirtilen faiz oranları ile kredilerini albileceklerdir. Bankaların 2021 yılı Haziran ayında güncellediği kredi faiz oranları şu şekildedir.

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisi için %1.54 faiz oranı ile işlem yapacaktır.

Akbank kredi kampanyalarında güncellemeye giderek faiz oranını %.1.65'den, %1.55'e düşürmüştür.

Denizbank faiz oranlarında, bu senenin en uygun faiz oranı ile işlem yapacaktır. %1.53 faiz oranı ile bireysel kredi verilecektir.

Vakıfbank tüketici kredisi için son dakika olarak %1.51 faiz oranı ile kredi vereceğini duyurdu.

Halkbank'ta Ziraat Bankası gibi %1.54 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi verecek.

Şekerbank kredi faiz oranlarında güncelleme yaptı ve %1.69 faiz oranı ile kredi vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası kredi notu uygun olan kişilere %1.50'den kredi verirken, kredi notu uygun olmayan kişilere %1.69 faiz oranı ile kredi vereceğini duyurdu.

Başvuru şartları nelerdir?

Kredi başvuru yapmak isteyenlere şartlar belli oldu. Kredi almak isteyenler iyi müşteri grubunda olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişiler, 1200 ve üzerinde bir kredi notu varsa, bu bankalardan onay alabileceklerdir. Başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması da gerekiyor. Ödemekte olduğunuz banka ürünleri varsa (kredi, kredi kartı, KMH hesabı) bu ödemeleri güncel olarak yapmanız gerekiyor. Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, bankaların resmi internet sitelerine girerek kredi başvurusunu yapabileceklerdir. Haziran ayının sonuna kadar bu kampanyalarınd devam etmesi düşünülüyor.

Vade 36 Ay Olacak

Kredi kullanmak isteyenler başvuru yaptıkları zaman vade sayısını da merak ediyor. Daha önceki senelerde 60 ay vadeye kadar verilen krediler artık BDDK kararı ile 36 ay vade ile verilmektedir. 36 ay vadeli verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemelerini de 3 ay ertelemeli yapabileceksiniz. Uygun faizlerle kredi kullanabilmeniz için banka kredi puanınızın önemini bilmeniz gerekiyor. Bankalar iyi müşteri olan kişilere onay vererek kredi kullandırmaktadır.