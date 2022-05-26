Vakıfbank Ve Ziraat Bankası’ndan Devlet Desteği! Hesaplara Hemen Yatacak…

Vakıfbank ve Ziraat Bankası vatandaşlara devlet desteği sunuyor. Hesaplara hemen yatacak. Detayları öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Uzun yıllar kamu hizmeti sunun iki bankadan devlet desteği geliyor. Sürekli olarak kampanyalar düzenleyen Ziraat Bankası ve Vakıfbank bu sefer devlet desteği ile ön plana çıkıyor. Nakit sıkıntısı yaşayan bireylere ihtiyaç kredisi adı altında 30 bin lira tutarında ödeme yapacak. Ödemeyi alabilmek için kimlik ve gelir belgesine gerek duyulmuyor. Her iki banka tarafından verilecek olan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyenler bireysel olarak katılım sağlayabilir.

Kredi imkânı sunan iki bankadan bir tercih edilerek kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların kredi şartlarını karşılamaları gerekiyor. Kredi şartları sağlandığında ödemeye hak kazanılabilecek. Şartlardan bir tanesi sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olmak, kişi emekli ise kredi onayı hızlı bir şekilde verilebilecek. Başvuruda bulunan kişi onay aldığında düşük faiz oranlarının yanı sıra 36 ay vade seçeneklerinden de faydalanmış olacak.

Her iki bankadan birine başvuruda bulunmak isteyen vatandaş, bankanın resim internet sitesine girerek başvuruda bulunabilir. Başvuru esnasında verilen cep telefonuna başvuru sonucu banka tarafından değerlendirme yapılarak geri dönüş yapılır. Onay alınması halinde en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanılabilecek.

Banka şubelerine uğramadan başvuru yapmak da mümkün. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir. Her iki bankanın bir tanesinde hesap mevcut ise internet bankacılığı kullanılarak kampanyaya katılım sağlanabilir. Onay alındığında ihtiyaç kredisi kullanılabilir.

Nakit ihtiyacı durumunda acil ihtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, bankaların ön plana çıkardığı şartları karşılamış olmaları gerekir. Bu şartlar karşılandığında kefile gerek duymadan düşük faiz oranlı kredi kullanılabilir. 10 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen tutarlarda verilecek olan kredilerde ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut. Konu hakkında daha detaylı bilgi alınmak istenildiğinde bankaların internet siteleri ziyaret edilebilir. Ayrıca banka şubelerine gidilerek nakit krediler hakkında müşteri temsilcilerinden gerekli detayları alabilirsiniz.