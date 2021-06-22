Vakıfbank ve PTT Anlaştı, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 TL 4 Kredi Paketi Duyuruldu

Kamu bankası olan Vakıfbank ile PTT arasında 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 TL kredi kampanyası anlaşması yapıldı. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerini hem banka şubesinden hem de PTT üzerinden alabileceksiniz. Kredi kampanyaları Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden de duyuruldu. İhtiyacı olan ve acil para ihtiyacı olan kişiler, hafta içi kredi başvurusu onayı alırsa, aynı gün içinde kredilerini kullanabileceklerdir.

Pandemi döneminde, özellikle kamu bankası olan Vakıfbank, güncel kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Yaptıkları 3 ay ertelemeli ve 6 ay ertelemeli krediler ile en çok başvuru alan bankalardan olan Vakıfbank 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 TL kredi kampanyası başlattı. Üstelik bu kredi için PTT üzerinden emekli maaşı alanlarda kullanacaklar. Şimdi sizlere kredi detaylarını verelim.

Vakıfbank Kredi Başvuru Şartları Nedir?

Vakıfbank üzerinden kredi alacak olan kişilerin, öncelikle TC vatandaşı olması ve 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Kredi alacak kişinin ayrıca gelir durumu iyi olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişi banka kredi sicili uygun olması durumunda da Vakıfbank ve PTT anlaşmalı olan bu kredileri alabileceklerdir. Acil para ihtiyacınız olduğunda sizlerin yardımına koşan Vakıfbank, yaptığı bu kampanya ile birlikte, 36 ay vadeli sizlere kredi imkanı sunacaktır. Banka bu kredilerde aylık ödeme ile birlikte, ayrıca 2 ayda bir ödemeli, 3 ayda bir ödemeli, artan ödemeli, azalan ödemeli ve balon ödemeli kredi seçenekleri de sizlere sunacaktır.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilecekler. Bunun için internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. Eğer bu bankanın müşterisi değilseniz, internet bankacılığı yerine bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyenler ayrıca banka şubelerine giderek de kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi kullanmak için banka şubesine gitmek isteyenler, bankanın istediği gelir belgesini de yanında götürmesi gerekiyor.

PTT üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler ise emekli olması durumunda PTT şubelerinden Vakıfbank kredisi kullanabilirler. Emekli olmayanlar ise Kredi yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK numarasını yazarak 3050 numarasına göndererek PTT'nin kendi kredi başvurusunu yapabileceklerdir.