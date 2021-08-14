Son dakika: Bankalardan yeni bir kredi haber daha... Vakıfbank ve Halkbank üzerinden önemli açıklamalar yapıldı. Vakıfbank ve Halkbank'tan Kimlikle, 0.65 Faizli Kredi Kampanyası Umut Oldu, Vatandaşlar Kuyruk Oluşturdu. Bankalardan 0.65 faizli kredi alarak sizlerde hemen kredi kullanabilir ve bu kredileri hesaplarına atabilirsiniz. Bankaların yaptıkları bu kredi kampanyası yeni konut kredisi alacaklar için. Eğer ilk defa konut kredisi alacaksanız, bankadan kredi başvurusu yaparak, 0.65 faizli kredileri kullanabileceksiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen bu destek kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredi alabilecekler. Alacağınız ev kredisinde ayrıca evin sıfır olması şartı da bankalar tarafından istenen bir detaydır.

0.65 Faizli Kredi Şartları Nelerdir?

0.65 faizli konut kredisi kampanyasına katılmak isteyenler, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden bu destek kredisini alabileceklerdir. Halkbank ve Vakıfbank şubeleri bu krediler için bazı şartlar sunuyor. Bu şartların başında alacağınız evin sıfır olması gerekiyor. Ayrıca kredi alacak kişilerin, bankalarda kredi notu, kredi sicili gibi durumlarının da sıkıntısız olarak, sorgulamadan geçmesi gerekmektedir. 0.65 faizli kredilerde, 3 ay erteleme ve 120 ay vadeli kredi verileceği için bankalardan kredi alacak kişilerin gelir durumunun da iyi olması şartı vardır. 0.65 faizli kredi alacak kişiler, gelir durumu en az 6 aydır aynı iş yerinde olmalı veya emekli olması gerekmektedir. Bankalardan sicili sıkıntılı olanlar onay alamazlar.

0.65 Faizli Kredi Başvurusu ve İstenilen Evraklar Nelerdir?

0.65 faizli konut kredisi almak için bankaların internet sitelerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacak ve bu değerlendirme sonucunu sizlere söyleyeceklerdir. 0.65 faizli kredilerde, şartlara göre krediler alınacaktır. 0.65 faizli kredilerde, banka şartlarına uygun olan kişiler, hemen aynı gün içinde kredi sonucunu alacak ve onay aldığınızda da bankaya giderek evraklarınız ile kredi başvurunuzu tamamlayacaksınız. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 90'ına kadar 500 bin TL kredilerde, 500.000 TL üzerinde kredilerde ise yüzde 80'ine kadar kredi alabileceksiniz. Bankaya giderken kimlik, gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgelerini götürmeniz yeterli olacaktır.