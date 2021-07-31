Vakıfbank ve Halkbank'tan Emekliye Özel Kredi Kampanyası Başladı, Başvuru Yaparak en az 100.000 TL Alınacak

Vakıfbank ve Halkbank'tan Emekliye Özel Kredi Kampanyası Başladı. Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli olan kişilere uygun faizlerle kredi dönemi devam ediyor. Sizlerde bu kredilere başvuru yaparak hem ihtiyaç kredisi kullanabilir hemde diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen müşteriler kredi başvurusu yaptıkları zaman kredilerini hemen alabiliyorlar. Şimdi sizlere bu kredileri nasıl alabilir ve nasıl başvuru yapabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan müşterilere özel kredi kampanyasından yararlanmak istiyorlarsa, bazı şartları da uygun olmaları gerekiyor. Alacağınız emekli kredilerinde maaşınıza göre en fazla 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kimliğinizle birlikte alacağınız bu kredilerde 36 ay vade yapabilir, ilk kredi taksitini de 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız bu bankalardan maaş almanız veya kredi kullanacaksanız da maaşınızı bu bankalardan birine taşımanız gerekiyor. Hangi bankada işlem yapacaksanız, maaş taşımasına o bankaya yapmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler yüz bin TL'ye kadar alacakları emekli kredilerinde diğer bankadaki borçların da kapatabilmektediler. Şimdi sizlere bu iki bankadan da nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Vakıfbank Emekli Kredisi Başvurusu

Vakıfbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka şubelerinden ve bankanın internet bankacılığı üzerinden bu kredileri alabileceğini söyleyebiliriz. Kredi kullanacak olan emeklinin emekli maaşı eğer bu bankada değilse, ilk olarak emekli maaşı üzerinden on beş katına kadar kredi kullanabilir. Maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra da 7 katına kadar kredi kullanabilirler.

22 katına kadar normalde bu banka emekli olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Düşük kredi notunuz olsa bile bu bankadan maaş alıyorsanız, kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden emekli kredisi kullandığınız zaman 36 ay vade yaparak bu krediyi ödeme tablolarına bölebilirsiniz. Ayrıca kredi ödeme tablolarında iki ayda bir ödemeli 3 ayda bir ödemeli ve artan ile azalan ödemeli olarak da emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. Her bankada olduğu gibi, Vakıfbank'tan da kullandığınız kredilerin ilk taksit ödemesine üç ayı ertelemeli olarak yapabilirsiniz.

Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu

Halkbank üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşterilere, emekli kredileri için en yakın banka şubelerine gidebilirler. Bu bankada bir hesabınız varsa ve emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız, mobil uygulama üzerinden de 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu yaptığınız zaman 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı tanınmaktadır.

Emekli kredisi kullanacak olan kişiler, diğer bankalardaki borçlarını da kapatarak, bu kredilerden, borç kapatma kredisi olarak da yararlanabilir. Halkbank Emekli Kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin belirli kredi şartlarına uygun olmaları ile birlikte bu kredileri, kullanacakları banka şubelerinden, kimlikleri ile işlem yapmaları da mümkündür.