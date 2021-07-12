Vakıfbank ve Halkbank Yeni Duyuru Paylaştı, İhtiyacı Olan Kişilerin ve Banka Hesabı Olan Kişilere 10.000 TL Nakit verilecek. Son dakika olarak bu kredi kampanyasına katılabilir, 10 bin TL alabilirsiniz...

İhtiyaç kredisi kullanacak kişiler genellikle 10.000 TL kredi almak istedikleri zaman şubelere gitmeden de işlem yapabiliyor. Vakıfbank ve Halkbank'ta kamu Bankası olmasından dolayı düşük faizle kredi veren bankalar dan olduğu için kişilerin ilk tercih edecekleri bankaların başında gelmektedir.

Bu sebeple bankalar kendileri için yeni bir kredi kampanyası oluşturmuştur. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak kişiler banka şubelerinden yapacakları işlemler gibi ayrıca bankanın internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabileceklerdir. Şimdi sizlere bu krediler hakkında detaylı bilgiler vermek istiyoruz.

Vakıfbank kredi başvurusu

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu için 10.000 TL kredi kullanacak olan kişilerin bir hesapları olması durumunda Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan hızlı kredi başvurusu yapabilmektedirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri 36 ay vadeye kadar kullanabilirler.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verir bu sonuç onaylı olursa da kredinizi internet bankacılığından kullanırsınız. Eğer banka şubesinde bir hesabınız yoksa size en yakın Vakıfbank şubesine giderek 10.000 TL kredi için sadece kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. Emekli olmanız ve uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmanız yeterlidir.

Halkbank kredi başvurusu

Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu için de hem internet bankacılığını kullanabilir hem bankanın resmi internet sitesine girebilir hem de banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa veya bu bankadan bir kredi kartının kullanıyorsanız, 10.000 TL kredi için şubelere gitmeden onay alabilir, hemen onaylanan tutardı hesabı atabilirsiniz.

10.000 TL İhtiyaç kredisinde banka 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecektir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka onay verirse krediniz aynı gün içinde kullandırılır. Eğer banka şubesinden kredi başvurusu yapacaksınız kimlik ve gelir belgenizi banka şubesine götürmeniz gerekiyor. İnternet sitesine girerek buradan da 10.000 TL kredi başvurusunu başvuru formunu doldurarak alabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden onaylanan kredileri en yakın bankadan kullanacaksınız.