Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10 bin tl ye kadar kimlikle gelir belgesiz kredi verilecek. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan bu kampanyada acil ihtiyacı olan emekli ve sigortalı olarak çalışan müşterilere 36 ay vadeli 10.000 TL kredi verileceği duyuruldu. Son dakika haberi ile kredi kullanmak isteyen kişilerin Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alacakları bu krediler düşük faiz oranları ile sizlere sunulacaktır. Ülkemizin kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler bankaların belirlediği şartlar dahilinde hızlı bir şekilde şubelere gitmeden bile kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10.000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi notu uygun olması durumunda ve banka kredi sicili temiz olması durumunda Kredi kullanabileceklerdir. Ayrıca bankalar kişilerin sigorta durumuna bakarak kredi onayı vermektedir.

Vakıfbank 12 aylık son iş yerinde sigorta isterken Halkbank son 6 aylık iş yerinde sigortanızın olmasını isteyecektir. Yeni işe başlayan ve sigortası olmayan kişiler maalesef kredi onayı alamayacaklardır. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen bu şartlara uygun müşteri olmanız durumunda hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Ayrıca emekli müşterilerin emekli maaşları bu bankalar üzerinden olması gerekiyor. Emekli maaşını Halkbank veya Vakıfbank üzerinde ise 10 bin TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Vakıfbank ve Halkbank'ın son dakika kampanyası olarak yapmış olduğu bu Kredi başvurusunu yapmak istiyorsanız bankanın şubelerini gitmeden resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunan müşteriler ihtiyaç Kredisi olarak aldıkları 10000 TL'yi hemen Kredi hesaplarına yatıracaklar.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bir hesabınız varsa hesabın üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen kredi başvurusu yapabilir onaylanan Kredinizi de hemen hesabınıza aktarabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Kredi başvurusunda bulunduktan hemen sonra sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi banka şubelerinden kimlik ve gelir belgenizi de yanımızda götürerek kullanabileceksiniz. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsanız banka şubesinde bu konu hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.