Vakıfbank ve Halkbank Bayram Mesajı Gönderdi: İçinde 40.000 TL Nakit Onaylı Mesaj Verildi!

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan yeni kampanyanın mesajı, bayram mesajı ile birlikte gönderildi. Vakıfbank ve Halkbank, hesabı olan vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka üzerinden 40000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri yeni kampanyanın duyurusunu paylaşıldı.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilen ve hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabileceğiniz bu nakit kampanyalarına katılmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi imkanından faydalanmaları için olanak sağlayacak olan Vakıfbank ve Halkbank en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşlara kredi verecek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bu bankadan 3 ay ertelemeli kredi için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kimlikleriyle birlikte yapabilir.

Daha önce bu bankalar üzerinden kredi aldıysanız ve şimdi de kredi kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. İnternet bankacılığı uygulaması üzerinden 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, Vakıfbank veya Halkbank şubeleri üzerinden alacakları internet bankacılığı uygulaması şifresiyle birlikte 36 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasını indirdikten sonra sizlere verilecek olan bu adımları ilerleyerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için ayrıca banka şubelerine gelmeden de kredi imkanı sunacağını duyurdu. Banka internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.