Vakıfbank ve Halkbank Acil Kredi Başlattı! 20 bin TL Üzerinde Ödeme Alacak Kişilerin Tek Yapması Gereken Başvuru Yapmak! 

Kamu bankalar, yapmış oldukları son kampanyalar ile birlikte kredi ödemelerinde uygun faiz oranları ile birlikte vatandaşlar, ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 20000 TL üzerinde de krediler artık gelir belgesi olarak verilmektedir. Acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri kamu bankaları üzerinden en düşük faiz oranlarıyla birlikte yapılmaktadır.

Kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve 20000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız, 50000 TL'ye kadar olan tüm kredilerde 36 ay vadeli geri ödeme tablosu oluşturabilir. 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli kredi tablosu oluşturabilirsiniz. Halkbank ve Vakıfbank, yapmış olduğu bu kampanyada en yüksek limit olarak sizlere 100000 TL'ye kadar kredi imkanı sunarken, yüksek limitli kredi onayı almanız durumunda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanızda istemektedir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan kredi ödemelerinde kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceğiniz internet sitesi bulunmaktadır. Bankaların kendi resmi internet siteleri üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bankadan ihtiyaç kredisi başvurusunu buradan yapabilirsiniz. internet bankacılığı veya internet mobil uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ne kadar kredi onay alacağınıza görebileceğiniz gibi internet bankacılığı üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, onay alan tüm vatandaşlara Vakıfbank Halkbank, masrafsız ve gelir belgesiz kredi ödemesi yapacaktır.