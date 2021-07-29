Vakıfbank ve Halkbank 5000 TL Kimlikle, Bankamatik Kartınıza Nakit Ödemesi Yapacak, Duyurusu Yapıldı, Rekor Başvuru

Son dakika olarak yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Para ihtiyacı olan kişilere, kamu bankaları bankamatik kartlarına ödeme yapıyor. Halkbank veya Vakıfbank hesabınız varsa, uygun faiz oranları ile 5000 TL kredi veya 12 ay vadeye kadar geri ödemesini yapacağınız 5000 TL nakit avans alabileceksiniz. Para başvurusu yapacak olan kişiler, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden hesabı varsa, hemen onay alabileceklerdir. Son dakika haberi ile Ziraat Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyaya diğer kamu bankaları da ortak oldu. 5000 TL ödemesi içinde şartlar belirlendi.

5000 TL Ödemesi İçin Şartlar Nelerdir?

5000 TL ödemesi için başvuru şartları belli oldu. 5000 TL ödemesi yapacak olan kişiler, TC vatandaşı olması durumunda, banka kredi sicili temiz olması durumunda hemen başvuru yapabileceklerdir. TC vatandaşı olan kişiler, banka kredi sicili temiz değilse, onay alamaz. Özellikle bankalarda kredi ve kredi kartı kullanımı sonrasında, kırmızı kalem durumuna düştüyseniz, 5000 TL ödemelerden alamayacaksınız. Şartlara uygun olan kişilere 7 gün 24 saat hemen hesaba atılacak 5000 TL duyurusu sonrasında, başvurularda başladı.

Halkbank ve Vakıfbank'tan 5000 TL Nakit Ödemesi

Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 5000 TL nakit ödemesi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu internet üzerinden yapabilirler. Banka hesabınız üzerinden aldığınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte, sizlere bu kredi hemen kullandırılacaktır. İnternet bankacılığı şifresi ile bankanın mobil uygulamasına girerseniz, buradan hızlı kredi seçeneği ile hemen başvurunuzu yapacak, onaylanan kredinizi de hemen hesabınıza atacaksınız. Eğer bu 5000 TL nakit ödemesini kredi olarak kullanmak istemiyorsanız, bankanın nakit avans bölümünden başvuru yaparak artı para olarak hesabınıza atabileceksiniz. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden aldığınız bu nakit avans limiti, bankanın hesabı üzerinde artı para olarak sizlere sunulacaktır. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde bu şekilde kullandırılacak. Banka ayrıca kendi bankasından maaş alan kişilere, daha uygun faizlerle kredi ödemesi yapacaktır. Bankanın resmi internet sitesinden bu kampanya ile ilgili duyurularını bulabilirsiniz.