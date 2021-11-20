Vakıfbank ve Diğer Kamu Bankaları Vatandaşların Borçlarını Silmeye Devam Ediyor

Bankaya borçları olan kişiler için son dakika kamu bankaları tarafından borç kapatma kampanyası yayınlandı. Vakıfbank önderliğinde başlatılan bu kampanya Ziraat Bankası ve Halk bank tarafından da verilecek. Bankalara borcu olan kişiler borç ödemekle sıkıntı yaşıyorsa bankaların yapmış olduğu borç kapatma kredisi veya bir diğer adıyla borç transfer kredisi kampanyalarına göz atmaktadır. Vakıfbank yapmış olduğu son duyuru ile birlikte diğer kamu bankaları ile birleşerek vatandaşlara borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halk bank düşük faiz oranları ile devlet destekli olarak verecekleri bu kredilerde ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanı sunuyor.

Vakıfbank borç transfer kredisi nasıl veriyor?

Vakıfbank ülkemizdeki kamu bankalarından olmasından dolayı en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Borç kapatma kredisi kullanacak olan kişilerin de ilk tercih ettiği bankaların başında gelen Vakıfbank 50.000 TL'ye kadar borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Diğer bankadaki güncel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlanırız için kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 1.55 faiz oranları ile Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeli Kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank 50.000 TL borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız en yakın banka şubesine gidebilir veya banka internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak borç kapatma kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası borç transferi yapıyor

Ziraat Bankası tarafından borç transfer kredisi 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak resmen duyuruldu. Ziraat Bankası tarafından borç transfer kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 50.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredileri başvuru yapmak istiyorsa banka şubelerine gidebilir veya bankada internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir. Güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu Kredi kampanyasında ayrıca kredili mevduat hesabı borçlarımızı da kapatabilirsiniz.

Halkbank borç transfer kredisi

Ziraat Bankası ve vakıfbank'ta olduğu gibi Halkbank üzerinden de borç kapatma kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Uygun faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar 50.000 TL limitle verilecek olan borç transfer kredisi de Halkbank şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Size en yakın Halkbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeler ile birlikte başvuru yaptıktan sonra değerlendirme genel müdürlük tarafından yapılacak ve sizlere sonucu verilecektir.