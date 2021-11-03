Vakıfbank ve Denizbank, Yeni Bir Duyuru Paylaştı, Bankalardan Yeni Dönem Kredi Kampanyası Umut Oldu

Vakıfbank ve Denizbank son dakika yeni nesil kredi kampanyasını duyurdu. Bankalar ihtiyaç kredisi alacak müşteriler için mobil onaylı ve online kredi kampanyası başlattı. 50.000 TL'ye kadar kredi almak isteyenlere banka 36 ay vadeli kredi verecek. Bir özel ve bir kamu bankasının aynı gün yaptığı bu kampanya duyurusunu bizler sizin için aynı haber içinde paylaştık. Vakıfbank ve Denizbank üzerinden verilen bu ihtiyaç kredisinde tüm ihtiyaçlarınız için kredi alabileceksiniz.

Vakıfbank ve Denizbank, kendi sosyal medya hesabı ve internet sitesi üzerinden de yaptığı duyuru ile birlikte kampanyaya resmen başladığı duyurusu yapıldı.

Denizbank kredi kampanyası başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça basit. Banka SMS ile müşterilerine hemen kredi onayı veriyor. Banka üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı eksiksiz olarak yazarak başvurunuzu 3280 numarasına yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisinde başvuru yapmak için ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de kredi için başvuru yapabileceksiniz.

Denizbank yaptığı kampanyada kredi alacak olan müşterilerin banka kredi skoruna göre onay verecektir. Bu sebeple kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankadan kredi alması için en az 1300 ve üzerinde kredi notu olması gerekmektedir.

Vakıfbank kredi kampanyası

Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı DenizBank'a nazaran daha uygun faizlerle kredi veriyor. İhtiyaç kredisinde bu banka özellikle kendi banka müşterilerine onay veriyor. Bankadan hesabı olan veya maaş alan müşterilere öncelik tanıyan bu banka, bu önceliği de bankadan mobil uygulamasını kullanarak Kredi imkanı sağlamasıdır. Bankadan ayrıca en yakın şubeye giderek, ATM üzerinden başvuru yaparak da ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli Vakıfbank kredisi kampanyası için detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.