Vakıfbank ve 2 Özel Banka Hesabı Olan Vatandaşlar İçin Destek Kampanyası Yapıyor

Vakıfbank tarafından başlatılan ve diğer iki özel banka tarafından da devam ettirilen yeni kampanya da vatandaşlara destek olarak kampanya sunumu yapıldı. 50.000 TL'ye kadar ödenecek olan kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek olan kişiler Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilir veya özel bankalar ile çalışmak istiyorlarsa Garanti Bankası ve İş Bankası üzerinden başvuru yapabilirler. Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanyaların duyurusunu kendi resmi internet sitesi üzerinde doyurduktan sonra ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde onay vereceğini ve destek olarak 50.000 TL kredi kullandıracağını duyurdu.

Vakıfbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası

Vakıfbank düşük faiz oranları ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara destek amaçlı verilecek olan bu Kredi kredi notu düşük olan müşterilere ödenecek. Vakıfbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte kredi başvurusu yapabilir onaylanan tutarı hemen hesabı atabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. VakıfBank emekli olan kişilere yapmış olduğu kredi kampanyaları da emekli maaş müşterilerin kendi Bankası üzerinden maaş almaları durumunda kredi onayı verecek.

İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden 50 bin TL Destek kredi kampanyası başvurusu

İş Bankası ve Garanti Bankası da devlet destekli olarak 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapıyor. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler de en dikkat çeken özellik ise ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılması. İş Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi onayı olabilir ve banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de işlem yapabilirsiniz. İş Bankası ve Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası yapacak olan kişilere 50.000 TL'ye kadar işlem yaptırıyor. İlk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapmak istiyorsanız Bankaya kredi başvurusu yapıp onaylandıktan sonra müşteri temsilcisine bu konu hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvuru sonrasında Kredi notuna bakılarak onay verilecek.