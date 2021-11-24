Vakıfbank Ve 2 Özel Banka Emekliye, Çalışana 25000 TL Nakit Ödemesi Yapacak, Bankadan Başvuru Formunu Doldurmak Yetecek

Vakıfbank Ve 2 özel bankanın emekli ve çalışanlar için yapmış oldukları 25000 TL nakit ödemesi kampanyası bu sabah itibariyle başladı. VakıfBank yapmış olduğu kampanyayı başlattıktan sonra iş Bankası ve Garanti Bankası da VakıfBank'ın yapmış olduğu aynı kampanya detayları ile ilgili haber verdi. İş Bankası ve Garanti Bankası VakıfBank gibi 25 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapacak ve bu nakit ödemelerinde gelir belgesi istemeyecek. Gelir belgesiz olarak verilecek 25000 TL nakit ödemelerine başvuru yapmak oldukça kolay. 25000 TL nakit kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşların emekli olması durumunda emekli maaşları başvuru yapacakları banka üzerinde olması gerekiyor.

VakıfBank

Vakıfbank yapmış olduğu duyuru ile birlikte son dakika olarak emekliye ve çalışan kişilere 25000 TL nakit ödemesini gelir belgesiz 25000 TL üzerinde de gelir belgeli olarak Kredi kullanacağını duyurdu. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar banka hesabı olması durumunda bankanın internet şifresini oluşturmaları ile beraber 7gün 24saat banka şubesine gitmeden internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecekler. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek veya vakıfbank'ın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da kredi başvurusu yapabilir vakıfbank'ı resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilirsiniz.

İş Bankası

Kamu destekli bankalardan olan iş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler İşCep uygulaması ile birlikte resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor. İş Bankası yapmış olduğu bu kampanyada banka kredi notu yüksek olan emekli ve çalışan vatandaşlara yüksek limitli kredi onayı vereceğini açıkladı. İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız ile beraber İşCep uygulamasına giriş yapan vatandaşlar onay almaları durumunda şubelere gitmeden hesabına parayı yatırabilecek.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden de kampanyaya katılacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlanıyor. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek veya banka'dan internet sitesine girerek başvuru yapabilir sonucunu 5 dakika içerisinde hemen öğrenebilir. Garanti Bankası 25 bin TL'ye kadar vermiş olduğu Kredi 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunuyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 3 aylık sigorta primleri yatmış olması gerekiyor. Emekli olan kişilerde ise emekli maaşları bu bankada olması durumunda kredi kullanabilir.