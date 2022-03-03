Vakıfbank Son Dakika Emekli Haberi! Emekliye maaşının 20 katı kadar nakit imkanı verilecek

VakıfBank emekli vatandaşlara maaşlarının 20 katı kadar kredi vereceğini duyurdu!

VakıfBank emekli vatandaşların bu zor günlerinde yanında olmaya devam ediyor VakıfBank emekli vatandaşlara maaşlarının 20 katı kadar kredi vereceğini duyurdu.

Emekli vatandaşlarımız gene olarak Kredi başvurularını kamu bankaları üzerinden gerçekleştirmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız ise Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak isterlerse emekli olmaları durumunda maaşlarını VakıfBank'a taşıyarak maaşlarının 20 katı kadar kredi imkânından faydalanabilecekler. Vakıfbank resmi web sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi duyurusu yaptı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımız maaşını 20 katı kadar kredi kullanmak isterlerse banka şubelerine gitmeden VakıfBank'ın Resmi Web sitesi üzerinden 7/24 emekli kredisi başvurusunda bulunabilirler.

Kampanyaya katılacak olan emekli vatandaşların 70 yaşına kadar ve emekli maaşının VakıfBank üzerinden almış olması durumunda Kredi notu düşük olsa dahi kredi onayı alabilecek VakıfBank 50.000 TL'ye kadar verdiği bu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL ve üzerinde 24 ay vade imkânı sunmaktadır.

Emekli vatandaşlar Kredi başvurusunda bulunup düşük limitli kredi onayı aldı ise bankaya kefil veya ipotek gösterip Kredi limitini yükseltebilmektedir. VakıfBank emekli kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler en yakın Vakıfbank banka şubesine TC kimlik kartı ile giderek başvuruda bulunabilir. emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda kendi emekli maaşını üzerinden almış olacağınız internet şifresi ile mobil uygulamalar üzerinden 7/24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

VakıfBank'ın duyurmuş olduğu bu kampanya ile sadece emekli vatandaşları değil bireysel ve sigortalı bir şekilde çalışan devlet memuru olan ilaçları da kapsamaktadır. Nakit ihtiyacınız varsa sizlerde Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sizlerde VakıfBank'ın ihtiyaç kredisi kapsamına katılmak istiyorsanız ve kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c. kimlik kartınız ile en yakın Vakıfbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda ise VakıfBank'ın mobil uygulaması üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. VakıfBank'ın Resmi Web sayfasına girerek güncel faiz oranları ve kredi politikaları hakkında detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Sizler de Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurularında bulunarak nakit ihtiyacınızı anında giderebilir ipotek veya kefil göstererek bu Kredi limitini de yükseltebilirsiniz.