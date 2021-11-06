Vakıfbank sigortalı olarak çalışan kişilere 250 bin TL kredi vereceğini duyurdu

Sigortalı olarak çalışan kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Vakıfbank yeni kampanyaları ile birlikte ekonomik sıkıntı çeken sigortalı çalışan kişileri Umut olmaya devam ediyor. Devlet bankası olan ve kredi ihtiyacımız olduğu zaman aklımıza ilk gelen bankalardan bir tanesi olan Vakıfbank hem düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katıl atacak hem de hızlı bir şekilde bankadan onay verecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Vakıfbank şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler şartları uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilecektir. Yeni çıkan yasaya göre 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler 50.000 TL üzerinde 24 ay vadeye kadar kredi alabilecek.

Sigortalı olarak çalışan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa en az 6 aydır toplandı ise 12 aydır sigorta primleri yatmış olması gerekmektedir. Yeni işe başlamış olan kişiler maalesef kredi onayı alamaz.

250 bin TL'ye kadar Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek Kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir buradan Kredi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir ve faiz oranlarını inceleyebilirsiniz. Vakıfbank şubelerine gidecek zamanı olmayan kişiler ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredi sonucunu cep telefonuna gelecek olan mesaj ile görebilir.

Vakıfbank sigortalı olarak çalışan kişiler haricinde emekli olan ve devlet memuru olan kişileri de güncel kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor.