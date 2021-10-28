Vakıfbank Sabah Kampanya Başlattı, Ekim Ayı Sonuna Kadar 7000 TL Belgesiz Kredi Verecek

Vakıfbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu yapıldı . Ekim ayı sonuna kadar 7 bin TL'ye kadar gelir belgesiz masrafsız ve anında ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bu kampanyada Vakıfbank müşterisi olan veya Vakıfbank müşterisi olmayan herkes başvuru yapabilecek. Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanya ile birlikte 7.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler banka şubelerinden ve banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapabilecek. VakıfBank'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte kredi kullanmak isteyen müşteriler belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek kredi onayı alabilir ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanabilirler.

Vakıfbank üzerinden 7.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler belirtilen şartlar dahilinde kredi onayı alabilirler. VakıfBank'ın kendi banka politikalarına göre verilecek olan bu krediler de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka kredi notu ve gelir durumuna bakılarak onay verilmektedir.

Vakıfbank anında 7000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şartlarına uygunsa hemen en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. Bankada hesabı olan veya bu bankadan maaş alan kişiler banka şubelerine giderken gelir belgelerini götürmelerini gerek yoktur. Banka hesabı olan kişilere banka 7000 TL krediyi gelir belgesiz olarak verecektir.

Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şubesinde kredi onayı alan müşterilere hızlı bir şekilde sonuç verilecek verilen bu sonuç doğrultusunda daha krediniz hemen hesaba yatacaktır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere aynı gün içinde Kredi sonucunu verecek ve Kredi 36 ay vadeye kadar bölünecektir.

Vakıfbank üzerinden eğer banka şubelerine giderek başvuru yapamadığı sanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler hemen onaylı kredilerini hesaplarına aktarabilirler. Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden de 7.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Vakıfbank 7.000 TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olan krediyi Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kullanan müşterilere ayrıca 2.000 TL'ye kadar da nakit avans hesabı açmaktadır.