Vakıfbank Saat 18:03'de Yayımladı! Banka Hesabı Olanların 2 Gün Süresi Kaldı! Acil Olarak Paylaşıldı

Vakıfbank üzerinden yeni bir kampanya duyurusu daha bitmek üzere. Banka yaptığı yeni nakit kampanyasında 2 gün kaldığını duyurdu. Bu bankada hesabı olan kişilerin acil para ihtiyacı olması durumunda başvuru yaparak aynı gün içinde nakit ödemelerini alabilecekleri yeni bir kampanyaya imza atabilecek. Başvuru yaparak acil ihtiyacınızı gidermek istiyorsanız başvurunuzu yapmak için banka şubelerine gitmeden de işlem yapabileceksiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içinde sonuç alacakları yeni bir kampanya duyuruldu. Başvuru yaparak kredi almak isteyenlere Vakıfbank 50 bin TL ödeyecek ve bu krediler gelir belgesiz olarak verilecektir.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU 2 GÜN KALDI!

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden nakit kredi almak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç veriyor. Banka hesabınız varsa hemen internet şifresi alın ve bu bankadan 5 dakika içinde verilecek olan kredi kampanyasına katılın. Banka yaptığı açıklamada nakit kredi kullanacak olan kişilerin başvuru şartlarına göre gelir belgesiz kredi veriyor.

Başvurusunu bankanın mobil uygulaması üzerinden veren kişilere banka değerlendirmeyi daha hızlı yapar ve onaylanan tutarı da hemen aynı gün hesaba yatırır. Başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli 50 bin TL kredi verilir. Başvuru yaparak kredi haricinde borçlarını kapatmak isteyen kişilere banka şubeleri üzerinden destek verilmektedir. Banka ayrıca emekli olan kişilere de özel kampanyalar hazırlıyor. Emekli maaş hesabınız bu banka üzerindeyse kredi başvurusunu hemen yapabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden 20 katına kadar maaşınıza göre nakit almanız da mümkündür. Bankanın internet sitesine girerek kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz.