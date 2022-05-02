Vakıfbank nakit kampanyası 10.000 TL olarak ödenecek! Son dakika kampanya haberi uygun faizlerle kullanılacak!

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen işlem yapılacağı yeni bir kampanya duyurusu geldi. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler 1.91 faiz oranları ile kullanacakları bu kredilerde, daha düşük faiz oranlarından yararlanmak istiyorsa, bankanın müşterisi olması veya bu bankadan maaş alması istenmektedir.

Vakıfbank yaptığı son dakika açıklamasında: 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olmasını istiyor. Ayrıca sigortalı olarak çalışan kişilerin son iş yerlerinde 6 aydır çalışıyor olması da banka tarafından istenmektedir.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Vakıfbank, nakit ihtiyacı olduğunda hızlı ve anında kredi imkanı sağlamaktadır. Vakıfbank düşük faizlerle kredi verirken, başvuru yapacak olan kişilere TC kimlik numarası üzerinden değerlendirme yapar. Eğer Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine gitmeden bu bankanın mobil uygulamasını kullanabilir ve bu bankadan alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte istediğiniz zaman kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden ayrıca bankanın internet sitesine girerek de kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır. Vakıfbank nakit kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen hesaplarına atacaklardır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerinden de istedikleri zaman başvuru yapabiliyor. Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan kişiler, kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Emekli olan kişiler için ise banka, maaşın 22 katına kadar işlem yapacaktır. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra maaşın 22 katına kadar hemen işlem yapılacak ve sizlere hemen sonuç verilecektir. Emekli olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan hem yüksek limitli ihtiyaç kredisi alabilir hem de borç kapatma kredisi alarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Diğer bankalardaki olan borçlarını kapatacak olan tüm bireysel müşteriler, bu bankadan kredi alabileceklerdir.