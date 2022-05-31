Vakıfbank Nakit Alacak Kişilere 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Hazırladı! Başvuru Yapan Kişiler Hemen Aynı Gün Kullanacaklar

Vakıfbank 50 Bin TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Tablosu! Faiz Oranı İle Aylık Taksit Ödeme Tutarı Ne Kadar? Kredi maliyetlerini araştırarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, kamu bankalarından Vakıfbank'tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çektiklerinde nasıl bir maliyet tablosu ile karşılaşacaklarını merak ediyor.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Özellikleri Neler?

Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlara 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sağlanıyor. Fakat bu vade açısından 50.000 TL sınırı uygulanmaktadır. Eğer ki müşterinin istediği ihtiyaç kredisi miktarı 50.000 TL'nin üzerine çıkarsa uygulanacak en çok vade süresi en çok 24 aya düşürülüyor. Bu konuda ise herhangi bir istisna uygulaması gerçekleştirilmiyor. Bu azami vade süresi kuralına bütün müşteriler oymakla mükelleftir.

Vakıfbank müşterileri çekmiş oldukları ihtiyaç kredisi açısından kolay ödeme avantajları elde edebiliyor. Bu hususta müşteriye özel bir politika uygulanmaktadır. Müşterinin bütçesi ile gelir akışı göz önüne alınarak bir ödeme planı ile tercih etmesi sağlanıyor. Böylece Vakıfbank müşterileri ihtiyaç kredisi geri ödemelerini aylık eşit taksitliği 3 ayda bir eşit taksitli, artan taksitli ya da azalan taksiti ile serbest ödemeli olacak şekilde yapabiliyor.

Vakıfbank 50.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması

Vakıfbank'tan 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekildiğinde aylık faiz tutarı 1.91 olacak şekilde hesaplandı. 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin çekilmesi durumunda aylık taksit ödeme tutarı 2075 TL olacak Ve böylece toplam maliyet ise 75.000 olacak. 50 bin TL ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar VakıfBank'a 3 yıllık vade süresi içerisinde toplamda 25.000 TL ödemesi gerçekleştirecek.