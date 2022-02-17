Vakıfbank Maaşlarını Kendi Bankasından Alan Herkese Vereceği Nakit Limitini Arttırdı! 120.000 TL Kimlikle Verilecek. Vakıfbank yaptığı son dakika açıklamasında emekli maaşı ve çalışma maaşını kendi bankasından alan kişilerin artık para sıkıntısı olmayacağı ve istedikleri zaman kredi başvurusu yaparak Vakıfbank üzerinden nakit alacaklarını açıkladı. Uygun faiz oranları ile verilen ve maaşlarına göre gelir belgesiz ödenecek bu kredilerde limitler 120000 TL'Ye kadar çıktı. Vakıfbank yaptığı kampanyada başvuru yapacak olan kişilerin 5 dakika içinde hemen sonuç alacakları bu kampanyalara katılmaları durumunda 120000 TL'ye kadar hemen kredi onayı vereceğini açıkladı. Uygun faizlerle alacağınız 120 bin TL kredi için banka 24 ay vadeye kadar kredi imkanı sunuyor.

Vakıfbank yaptığı açıklamada maaşlarının 22 katına kadar ayrıca emekli maaşını kendi bankasına getiren kişilere de kredi veriyor. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız ve emekli maaşınıza ek olarak kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi notunuz düşük olsa bile 120 bin TL kredi alabileceksiniz. Kullanacağınız 120.000 TL ihtiyaç kredisi içinden ayrıca diğer bankalardaki olan kredi ve kart borçlarınızı da kapatabilecek, tek bir yere ödeme kolaylığı sağlayabileceksiniz. Sizlerde bu bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılarak hemen işlem yapabilir ve kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Vakıfbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubelerinden, ATM'lerden ve müşteri hizmetlerinden yapılıyor. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyorsunuz. Hangi yerden başvuru yaparsanız yapın kredi kullanmak için Vakıfbank şubelerine gitmeniz gerekiyor.120.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi kullandıracaktır. Eğer 36 ay vadeye kadar kredi almak istiyorsanız banka sizlere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı verecektir. İşlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde olduğu gibi, kredi ödemelerinde de 3 aydan aya ödeme yapabilecektir.

Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar eğer daha önce bu bankadan hiç kredi almadıysa hemen başvurusunu yaparak Vakıfbank emekli kredisi kullanabilir. Üstelik banka kredi notu önemli değil. Banka resmi internet sitesinden veya banka mobil uygulaması üzerinden dilediğiniz zaman başvurunuzu yapabileceksiniz.