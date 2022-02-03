Vakıfbank Kredi Notu Sıfır Olan Kişilere Müjde Verdi, 20.000 TL Alın Banka Puanı Yapın

Para ihtiyacı olan vatandaşların Vakıfbank üzerinden kullanacakları ihtiyaç kredilerinde daha önceki yıllarda kredi notu sorularak işlem yapılmaktadır. Vakıfbank yapmış olduğu bu duyuruda bankada kredi notu sıfır olan kişiler için de yeni bir kampanya yapacağını açıkladı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olarak Kredi kullanabilecek. Bu krediye katılabilmeniz için daha önce bankalardan hiçbir şekilde ihtiyaç kredisi veya kredi kartı kullanmamış olmanız gerekmektedir.

Kredi veya kredi kartı kullanmayan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden verilecek 20.000 TL ihtiyaç kredisi ile birlikte yeni bir Banka kredi sicili oluşturabilir. Başvuru yapacak olan kişilerin düzenli olarak bir gelir belgesi olması ve 18 yaşından büyük olması yeterli olacaktır.

Vakıfbank kredi notu sıfır olan vatandaşlara 20.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank kredi notu sıfır olan kişilere 20 bin TL'ye kadar kredi onayı verirken banka kredi şartlarına uygun olan kişiler hemen onay olacak. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerinde 12 aydır sigortası kesintisiz olarak yatıyor olması gerekmektedir. Eğer yeni işe başladıysanız veya banka kredi notunuz sıfır ise bankaya emekli veya devlet memuru kefir vererek ya da bankaya ipotek vererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden kredi notu sıfır olan vatandaşların emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını Vakıfbank şubelerine taşıyarak 20.000 TL ve üzerinde de kendi maaşının 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Acil nakit ihtiyacınızın olduğu durumlarda Vakıfbank sizleri hızlı bir şekilde bu Kredi kampanyalarına sokacak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak yapabileceğiniz Kredi kampanyasına katılarak sizler bir hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanmış olacaksınız.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ve gelir belgesini banka personeline verdikten sonra kredi notu sıfır olması durumunda 20.000 TL kredi kullanabilecektir. Bankanın güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.