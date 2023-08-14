Tüketiciler, nakit ihtiyaçlarını karşılama konusunda ciddi bir zorluk yaşıyor. Yaşanan bu zorluklar nedeniyle pek çok tüketici, bankaların kapısını çalıyor. Bankalar, Merkez Bankası ve BDDK tarafından verilen talimatlara uygun hareket ediyor. Bankaların verdiği ihtiyaç kredilerinde, son zamanlarda yüksek faizler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra kredi tutarlarının düşmesi de banka kredilerinin tüketiciler için yetersiz kalmasına yol açıyor.

Bankalar, son zamanlarda vade oranlarını da sınırladı. Zorlu şartların söz konusu olduğu bir ortamda kredi konusunda bonkör davranan bankalardan biri Vakıfbank oluyor. Banka, faiz oranlarını düşük tutarak kredi veriyor. Kredi tutarı, 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Vade süresi ise 36 ay olarak belirlenebiliyor.

VAKIFBANK KREDİSİNE HERKES BAŞVURABİLİR

Vakıfbank kredisi, nakit ihtiyacı olanların imdadına koşuyor. Nakit ihtiyacı olanlar, mobil bankacılık ya da internet şubesinden başvuru yapabilir. Başvurular, banka tarafından kredi notuna göre değerlendiriliyor. Tüketicilerin gelir durumu da bu noktada etkili oluyor.

Tüketicilerin kredi almak için banka şubelerinden de başvuru yapabiliyor. Gerekli şartları sağlayanların başvuruları kısa süre içerisinde onaylanıyor.

36 AYA KADAR VADE FIRSATI SUNULUYOR

Vakıfbank, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vade fırsatı sunuyor. Bu sayede aylık ödeme tutarı düşük oluyor. Tüketiciler, borçlarını kolayca kapatıyor. 50 bin TL üzerinde olan kredilerde vade süresi azalıyor.

Vakıfbank’ın kredi dışında kredi kartı fırsatları da bulunuyor. Kredi kartından nakit avans çekilerek ele geçen nakit tutarı artırılabilir. Vakıfbank’tan kredi çekenlerin ödemelerini düzenli olarak yapmaya dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde borca eklenen faiz nedeniyle ödeme tutarı yükseliyor.

Banka, belli bir süre içerisinde ödenmeyen borçlar için icra takibi başlatıyor. Bu tür süreçlerle uğraşmak istemeyenlerin borçlarını düzenli bir şekilde ödemesi gerekiyor. Böylece belirtilen son ödeme tarihine tüm borç kapatılıyor.