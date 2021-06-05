Vakıfbank, Konut, Bireysel, Taşıt Kredisi Almak İsteyenler için Duyuru Paylaştı

Vakıfbank yeni kredi kampanları için duyuru paylaştı. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi alacak olan kişilere yeni faiz oranları ile kredi vereceğini duyurdu. Sizinde ihtiyacınıza göre kredi başvurusu yapacağınız kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden belirlenen şartlara göre onay alabilir, uygun faizlerle yeni açıklanan kredi kampanyalarından yararlanabilirsiniz.

Vakıfbank vereceği tüm krediler için yeni faiz oranlarını açıkladı. Kamu bankası olan Vakıfbank, özellikle ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere müjdeyi verdi. Düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar 100 bin TL kredi vereceğini duyurdu. Vakıfbank'ın resmi internet sayfasında yayınlanan haberlere göre, kredi faiz oranlarının nasıl olacağı merak konusu olmaktadır. İşte bankanın yapmış olduğu kampanyalar...

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları Ne Oldu?

Yapılan son açıklama sonrasında kredi faiz oranlarında ihtiyaç kredisi %1.51 olurken, Araç kredisi %1.54 faiz oranı ile kredi verileceği duyurusu yapıldı. Konut kredilerinde ise düşüş devam ediyor. Bu ay itibariyle %1.37 faiz oranı ile 120 ay vadeli konut kredisi alınabilecek.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank'ın açıkladığı bu kampanyalı haber sonrasında vatandaşlar, kredi için banka şubelerine akın etti. Düşük faizler ile 10 bin TL kredi almak isteyen bir kişi 36 ay vadelik kredi başvurusu yaparsa, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli toplamda da aylık ödemesi 382 TL olarak belirlenmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurularını yapabilirler.

Vakıfbank bu kredilerde ayrıca kredi alacak olan kişilere ödeme konusunda da yardımcı oluyor. Kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar kredi alırken, kredi ödeme tablosunu istediği gibi oluşturabilecekler. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere, aylık, 2 ayda bir, 3 ayda bir ödeme tablosu oluştururken, ayrıca artan ödemeli veya azalan ödemeli tabloları da oluşturabilmektedir. Dilediğiniz gibi bankanın yeni kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Vakıfbank'tan Sarı Panjur Konut Kredisi Başvurusu

Ev sahibi olma hayali olan kişilerde Vakıfbank'ın sarı panjur konut kredisi kampanyasına katılabilirler. Sarı panjur konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, en yakın banka şubesine giderek, kimlik, gelir belgesi ve alacakları evin tapu belgesi ile başvuru gerçekleştirecektir. Kredi başvurusu sonrasında onay alan kişiler, alacakları eve gönderilen ekspertiz sonrasında, bu ekspertizin verdiği değerin