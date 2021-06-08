Vakıfbank İnternet Sitesindeki Yayınlanan Kredi Haberi Rekor Kırıyor. En az 10.000 TL verilecek

Vakıfbank'ın yapmış olduğu bu son kredi kampanyası ile birlikte, 10 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilerden şart aranmayacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler. Vakıfbank internet sitesi ve bankanın şubeleri üzerinden yapılacak olan başvurusu ile anında onay alabileceksiniz.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, pandemi sebebiyle internet üzerinden de kredi başvurusu yapabileceklerdir. Vakıfbank kredi başvurusu yapmak isteyenler, bankanın belirlediği şartlara da uygun olması gerekiyor. Bankanın her ne kadar şart aranmayacak diye ilan verse de kendi politikalarına göre onay vermektedir. Şimdi dilerseniz sizlere bu kampanyanın nasıl başvuru aşamaları olduğundan bahsedelim...

Kredi şartları belli oldu

Bankanın kredi başvuru şartları belli oldu. Vakıfbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar belgesiz ve kefilsiz kredi almak isteyenler, kredi notu en az 1000 olması gerekiyor. Ayrıca diğer bankalarda ödemekte olduğu kredi ve kredi kartı ürünleri de varsa bu ürünlerin ödemelerinde gecikme olmaması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin 20 yaş üzeri ve 50 yaş altı olması gerekiyor. Emekli olan kişiler bu kampanyaya katılamazlar. Emekli olan kişilere banka daha uygun faizlerle yüksek limitli krediler verecektir. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmaları durumunda en az 6 aydır toplamda ise 1 yıldır o iş yerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, Vakıfbank'tan kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Başvurular Online, ATM ve Banka Şubelerinden

Kredi başvurusu için en kolay başvuru yöntemi online kredi başvuru yöntemidir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, uygun faizlerle ve masrafsız Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden kredi kullanabilirler. Kredi kullanmak isteyenler, bankanın müşterisi olması durumunda internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya girerek kredi başvurusunda bulunabilirler. Başvuru yapacak kişiler, online ve anında onay alırsa, hemen kredileri hesaba yatacak. 10 bin TL'ye kadar kredi onayı verildiği zaman 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank üzerinden ayrıca size en yakın banka ATM'si üzerinden de başvuru yapabileceksiniz. Online olarak başvuru yapamayanlar ATM üzerinden de ön onay alabilirler. Ön onay alan kişiler, banka şubelerine giderek kredilerini kullanabilirler. Banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgeniz ile anında onay alabileceksiniz.