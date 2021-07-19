Vakıfbank, ING Bank, TEB Bankası, Kimliksiz, 33000 TL’ye Kadar 36 Ay Vadeli Kredi Vereceğini Açıkladı. Son Dakika kampanyası geldi. İşte 3 bankanın yeni yaptığı kredi kampanyası ve detayları...

33 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler, 36 ay vadeye kadar bu kredilerinde ödeme tablosu oluşturabiliyor. Sizler de eğer vereceğimiz bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvuru yapacağınız banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler ilk taksit ödemelerinde dilerse 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabilmektedirler. Sizlerde banka şartlarımıza uygun olduğunuzu düşünüyorsanız 33 bin TL'ye kadar kredi alabileceğiniz bankaları yazımızda sizlere vereceğiz işte detaylar.

Vakıfbank 33000 TL 36 ay vade ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 33000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet bankacılığını kullanarak bu kredi için başvuruda bulunabilirler. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı daha düşük faizlerle sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. 33 bin TL kredi alacak olan kişinin eğer kredi notu 1100 ve üzerinde ise en az 6 aylık sigortası olması durumunda bu bankadan kredi alabilecektir. Kredi onayı aldıktan sonra banka hemen sizin bu kredinizi kullandırır. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alarak 33000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir emeklilerde maaş taşıma şartı vardır.

ING Bank 33 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Banka politikaları kredi notu ve kredi siciline göre değerlendirilmektedir. Eğer yüksek kredi notunuz varsa bu bankadan ayrıca düşük faizlerle de kredi kullanabilirsiniz. ING Bank üzerinden alacağınız 33000 TL ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar da işlem yapabiliyorsunuz. ING Bank kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın şubelerine giderek kimliğinizle kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. ING Bank onay aldıktan sonra hemen bu aynı gün içerisinde bu krediyi kullanabiliyorsunuz.

TEB Bankası 33 bin TL kredi başvurusu

33000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin başvuru yapacakları bankalardan bir tanesi de TEB Bankası olmuştur. TEB Bankası üzerinden 33 bin TL kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra kredi değerlendirmeniz size sonuç olarak verilir. Kredi sonucu uygun olan kişilerde en yakın banka şubelerinden veya bankanın internet bankacılığı üzerinden bu kredilerine kullanabilmektedirler. TEB Bankası kredi başvurusu ayrıca SMS atılarak da yapılabilmektedir. 44/66 numarasına TC kimlik numaranızı gönderin. Bu banka için SMS ile bu şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. Verilen ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve ilk 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabileceksiniz.