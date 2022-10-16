Vakıfbank İle Çalışanlara 10.000 TL ile 100.000 TL Aralığında Nakit Ödeme Geliyor…

Vakıfbank tarafından müşterilerine sunulan Banka Kartı, Kredi Kartı, Emekli Hesabı, Çalışan Hesabı sahibi olan herkese 10.000-100.000 TL arasında nakit olarak ödeme yapılmasına karar verildi.

Vakıfbank tarafından müşterilerinin kullanması için sunulan kredi kartı, emeklilik hesabı, çalışan hesap, banka kartı gibi ürünler, müşterilerime azami ölçüde avantajlar sunmaktadır. Özellikle bu bahse konu olan ürünlerden birini kullanan müşterilerine 10.000 TL ile 100.000 TL tutarı arasında nakit ödeme yapılacağı haberi gündemi oldukça etkilemiştir.

Vakıfbank tarafından yapılan güncel açıklamalar sonrasında nakit ihtiyacını da bulunan vatandaşlara özel olarak önemli bir kampanya duyurusu yapılmıştır. Bu kampanya kapsamında 10.000 TL ile 100.000 TL arasında bir nakit ödeme alabilme imkanınız bulunmaktadır. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için özellikle kamu bankasına desteği sayesinde sunulan bu nakit ödeme, bankanın resmi internet sitesi, mobil uygulaması ya da banka şubeleri üzerinden başvuru işlemlerini açık hale getirilmiştir. Başvuru işlemleri gerçekleştirdikten kısa bir zaman içerisinde ise başvurunun onaylanıp onaylanmadığı bilgisi sizlere iletilecek ve hemen nakit tutarı banka hesabınıza aktarılacaktır.

Banka üzerinde hesabı olmayan vatandaşlar için ise emekli olmaları durumunda, emekli maaşlarını bankaya taşımaları halinde bahse konu olan bu avantajı nakit ödeme fırsatından hemen faydalanabileceklerdir. Emekli olmayan ancak özel sektörde çalışan kişiler ise altı aylık sigorta pirim detaylarına, bankaya sunmaları taktirde bu ödemeden faydalana bilirler. Eğer işe yeni başlayan kişiyseniz bu konuda ise kredi notunuzun yüksek olması, 100.000 TL’ye kadar olan tutarı alabilmenizi imkan tanımaktadır.