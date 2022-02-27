Vakıfbank İle Çalışan Kişilere 10.000 TL ile 100.000 TL Arasında Nakit Ödeme Yapılacak…

Vakıfbank tarafından sunulan Kredi Kartı, Banka Kartı, Emekli Hesabı, Çalışan Hesabı Olan Herkese 10.000 TL ile 100.000 TL Arasında Nakit Ödeme Yapılıyor. Başvuru Yapan Herkese Verilecek. Detaylar Haberimizde...

Vakıfbank tarafından hizmete sunulan kredi kartı, banka kartı, emekli hesabı ve çalışın hesabı bulunan kişilere 10 bin TL ile 100 bin TL arasında nakit veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Vakıfbank tarafından nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara yönelik yeni düzenlenen kampanyada, gelir belgesine gerek kalmadan 10 bin TL ile 100 bin TL arasında acil ihtiyaç kredisi kullanılabilecek. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, şubeler üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacakları başvurularda hızlı şekilde kredi sonucu öğrenilebilecek. Onaylanmış olan tutarın ne kadar olduğu görülecektir.

Emekli olan kişilerin yanı sıra çalışan kişiler de daha önce bankalardan kredi kartı veya banka kartı bulunması durumunda banka tarafından işlem yaptırılabilecek. Bankanın internet bankacılığı üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusu için, internet şifresi oluşturmaları gerekiyor. Banka müşterisi olmaları halinde müşteri hizmetleri aranarak veya en yakın banka şubesine gidilerek şifre temin edilebilir.

Banka üzerinde hesabı bulunmayan vatandaş, 100 bin TL ye kadar kredi kullanmak istiyorsa; emekli olanlar emekli maaşını bankaya taşıyarak, hızlı bir biçimde kredi başvurusunda bulunabilirler. Emekli kredi alınması durumunda banka kişiye, diğer bankalardan olan ihtiyaç kredisi ve kredi borçlarını kapamak için kredi onayı vermektedir.

Sigortalı olarak herhangi bir işyerinde çalışan kişiler, işyerinde son 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi halinde, yeni işe başlayanlar da ise kredi notunun yüksek olması durumunda kefil göstererek ya da ipotek vermesi durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

50 bin TL ye kadar kullanılacak olan kredilerde banka 36 aylık vade imkânı sunuyor. 50 bin TL üzerinde olan kredilerde ise en fazla 24 ay vade imkânı bulunuyor. Alınacak olan ihtiyaç kredilerinde aylık ödeme yapmadan kredi kullanmak mümkün. İlk taksit ödemesi 3 ay sonraya kadar erteleme imkânı da mevcut.