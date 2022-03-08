Vakıfbank ile Beraber Ziraat Bankası Hesaplara Ödeme Yapıyor!

Devlet desteği ile yapılacak olan ödemelere bir son dakika haberi geldi. Bu habere göre Vakıfbank ve Ziraat Bankası devlet destekli olarak banka hesapları üzerinden ödeme yapmaya başlayacak.

Ülkemizde önde gelen bankalar arasında kamu bankaları büyük bir hizmet sunmaktadır. Kamu bankaları son dönemde başlattıkları kampanyalar ile vatandaşların bütün nakit ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışmaktadır. Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi olarak kullanılacak bu kampanyada 30.000 TL civarında bir kredi kampanyası duyurulmuştur. Gelir belgesi sunma zorunluluğu olmadan yalnızca geçerli bir TC kimlik ile yapılacak olan başvuru, bu kredinin onaylanıp onaylanmayacağını yeterli olacaktır. Başvurusu onaylanan kişiler için bireysel olarak ihtiyaç kredisi kullanılmış olacaktır.

Her iki kamu bankası da vatandaşın kullanmak istediği avantajlı kredi kampanyası için bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Söz konusu bu şartları karşılayan kişiler ise bekleme olmadan kredileri hesabına alabilecek ve gerekli ihtiyaçları giderebileceklerdir. Bankaların görmek istediği şartlar arasında emekli olmak ya da sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olmak şartı vardır. Kredi başvurusu yapan ve bu başvurusu onaylanan kişiler 36 aya varan ödeme taksit seçenekleri ile beraber oldukça düşük faiz oranları üzerinden geri ödeme planı yapabilecek ve bütçesini zorlama da nakit ihtiyaçlarını kolayca giderebileceklerdir.

Kampanyalı krediye başvurmak isteyen kişiler her iki kamu bankasının resmi web sitesine giriş yaparak kredi başvurusu için gerekli olan başvuru formunu doldurabilirler. Kişiler tarafından yapılacak olan başvuru sonucunda ise başvurular değerlendirilerek sonuç bilgisi kişilere cep telefonları üzerinden iletilebilmektedir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar kendi kimlikleri ile beraber banka şubelerine giderek onaylanan tutarları kendi banka hesaplarını aktarabilirler.

Eğer kredi kampanyasına banka şubesine gitmeden katılmak istiyorsanız bankaların mobil uygulamaları, müşteri iletişim numaraları ya da internet siteleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu bankalar üzerinde banka hesapları bulunan müşteriler ise internet bankacılığını kullanarak onaylanan kredi tutarlarını, banka şubesine gitmeden kendi banka hesaplarını aktarabilirler.

Bu kredi kampanyası ile beraber bu iki bankada hesabı olan kişiler kefil onaya sunmadan düşük limitlerde de ihtiyaç kredilerini kullanabilmektedirler. Bu sayede kişilerin bütçesine uygun olarak ihtiyaç kredilerinden faydalanmak mümkündür.