Vakıfbank İhtiyaç Sahiplerine 100.000 TL Kredi Verecek, Başvuru Ekranı Açıldı

Vakıfbank ihtiyaç sahibi olan kişilere 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Vakıfbank üzerinden kredi almak isteyen kişiler 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak hemen kredi onayı alabilecekler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde Vakıfbank 100.000 TL kredi onayı almak isteyen müşterilerine anında kredi imkanı sağlayacak.

Vakıfbank 100.0000 TL Kredi

100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bu kredi için de ayrıca diğer bankadaki olan diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatma kredisi de kullanabilirsiniz. Diğer bankadaki olan borçlarınızı bu Kredi ile kapatarak tek bir yerden ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Vakıfbank düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine Kredi imkanı sağlamaktadır. 1.59 faiz oranları ile işlem yapılacak olan Vakıfbank ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da sizlere sunuyor. Toplamda ise ihtiyaç kredilerinde ve borç kapatma kredilerinde 36 ay vade ile işlem yapıyor.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor. Vakıfbank internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurduktan hemen sonra sizlerin cep telefonuna veya vermiş olduğunuz mail adresine Kredi sonucu gelecek. Onaylanan Kredinizde en yakın banka şubesine giderek kullanacaksınız.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi onayı aldıktan sonra banka şubelerine giderek kredilerini kullanabiliyorlar. Kredi kullanabilmeniz için banka ayrıca sizlere sigorta durumunuza ve emeklilik durumunuza da bakarak onay verecektir. Sigortalı olarak işyerinde çalışıyorsanız en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerini yatmış olması gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını VakıfBank'a taşımaları gerekiyor.

Banka üzerinden verilen bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen kişiler hızlı bir şekilde 100.000 TL'ye kadar anında onay alabiliyorlar. Eğer borç kapatma Kredisi olarak bu krediyi kullanacaksınız banka diğer bankadaki borçlarınızı sizler için hesaplayacak ve sadece ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçlarınızı kapatacaktır. Yüksek limitli krediler konut kredisi ve taşıt kredisi gibi ipotekli krediler maalesef kapatılmaktadır. Banka şubelerine giderek güncel faiz oranlarını öğrenebilir, dilerseniz yeni başvuru yapmadan direk şubeler üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilirsiniz.