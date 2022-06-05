Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranlarını değiştirdi! 3000-50000 TL Arasında 36 Ay Vadeli 1.55 Oranı İle destek verecek

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası son zamanlarda en çok tercih edilen banka kampanyası oluyor. Diğer bankalar 2 oranından fazla faiz oranları ile işlem yaparken, Vakıfbank bu oranı 1.55'e düşürerek vatandaşları mutlu ediyor.

Bankadan yapılan açıklamada ve özellikle 36 ay vadeli olarak kredi alacaklara Vakıfbank yeni kampanya için kurallarını da açıkladı. Vakıfbank internet sitesi üzerinden de başvurusunu yapacağınız bu destek kampanyasında kredi onayı alacak kişiler, uygun faizlerle kredi onayı alabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekmektedir.

Vakıfbank kredi kampanyası...

Vakıfbank kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan kişiler, 18 yaş üzerinde olması, sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda geçmişinde 12 ay sigortası olması ve son iş yerinde 6 aydır primlerinin yatması. Emekli olan kişiler, emekli maaşını Vakıfbank'a taşıması. İcralık, Avukatlık bir durumun olmaması. Bu şartlara uygun olan kişiler, başvuru yapabilirler.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka şubelerine giderek hemen işlem yapabilirsiniz. Kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte, işlemlerinizi yapacak olan kişilere, 5 dakika içinde sonuç verilmektedir. Kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapılacak olan kişilere, banka şube onayında işlem yapılacak ve 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeye kadar kredi kullandırılacaktır.

Vakıfbank kredi kampanyasına katılmak için ayrıca mobil uygulamayı da kullanabilirsiniz. Bankanın mobil uygulaması üzerinden kredi almak isteyenler, başvuru yapmak için internet bankacılığı üzerinden kredi alabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, vakıfbank mobil uygulamasından ayrı bir kampanya başlatıldı. Bu sebepten ötürü sizlerde bu bankadan mobil kredi alacaksanız ve maaş müşterisi iseniz, daha düşük faizlerle kredi alabileceksiniz.