Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, kredi talebinde bulunan tüm vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla hızlı bir şekilde gelir belgesi gereksinimi olmadan kredi ödemesi yapılacağını duyurdu. Ayrıca Vakıfbank, emekli olan veya sigortalı olarak çalışan bireysel müşterilerine özel olarak aynı gün içinde ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağını belirtti.

10.000 TL ve Üzeri Kredi İmkanı!

Başvuru yapmak isteyen herkes için uygun faiz oranlarıyla kredi işlemlerini gerçekleştiren Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilere 5 dakika içerisinde başvuru sonucunu bildireceğini açıkladı. 10.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank'ın banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri kampanyadan faydalanabilirler.

İnternet Üzerinden Kredi Başvurusu

İnternet üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olmaları ve internet bankacılığı şifresi oluşturmaları gerekmektedir. Acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşteriler, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli kredi ödemelerinden faydalanabilirler. İnternet üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, işlemlerini kolayca tamamlayabilirler.

Vakıfbank, sunduğu hızlı ve düşük faizli kredi imkanıyla müşterilerine finansal destek sağlıyor. 10.000 TL ve üzeri kredi talepleri için aynı gün içinde başvuru sonucu ve ödeme imkanı sunan Vakıfbank, müşterilerinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına yardımcı oluyor.