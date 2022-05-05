Vakıfbank hesaplarına 6 gün içinde 66.000 TL ödeme yatacak

66000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara Vakıfbank, altı gün içerisinde düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını açıkladı. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda 66000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alacağı haberi geldi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Vakıfbank üzerinden 66000 TL'ye kadar hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek, acil ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra Vakıfbank, değerlendirmeyi, kısa bir süre içerisinde yaparak sizlere nekadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri göstermektedir. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında bireysel olan veya sigortalı olarak çalışan kişilerin en az son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır çalışıyor olması gerekmektedir.

Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer 24 ay vadeli değil, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapması gerekiyor. yapılacak olan başvurular sonrasında kredi değerlendirmesi: 50 bin TL olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar uzun, ödemeler, getiri imkanı sağlanmaktadır. 50000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, başvurularında 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyorlar.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu şartlara uygun olmaları durumunda en yakın Vakıfbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilir ve sonucun hemen öğrenebilirler. Vakıfbank üzerinden emekli olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredi alabilmektedirler. Emekli maaş hesabım üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredisi başvurusu sonrasında maaşınızı taşıma işlemleriyle birlikte hemen yüksek limitli ihtiyaç, Kanas ile borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz.