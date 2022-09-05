Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve ING Bank duyurdu: Acil ihtiyacınızın olmasına karşılık 50.000 TL Ödeme olacak!

Son dakika kredi kampanyası haberi geldi. Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve ING Bank üzerinden 50.000 TL'ye kadar başvurunuzu yaparak yine aynı gün içinde 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 50.000 TL'ye kadar kredi alacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve ING Bank üzerinden kredi alacak kişilere aynı gün içinde ödemeleri olacak kaydı ile verilecek bu kredilerde banka kredi politikalarına uygun olan herkes başvuru yapabilecek ve 4 banka tarafından anında kredi kullanabileceklerdir.

Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan herkes başvuru yaparak hızlı ve anında ödemelerini hesaplarına atabileceklerdir. Nakit kredi almak için başvurunuzu yapmak istiyorsanız şartlara uygun olan herkesin anında kredi ödemelerini vermesi gerekiyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan tüm bireysel müşteriler bu kredi kampanyalarına katılabileceklerdir.

VAKIFBANK

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak için en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile gidebilirsiniz. Banka hesabınızın olması durumunda ise başvurunuzu yapmak için şubelere gelmeden Vakıfbank mobil uygulamasından işlem yapabilirsiniz.

HALKBANK

Halkbank üzerinden düşük faizli 50.000 TL kredi gelir belgesiz verilecek. Banka kredi puanı uygun olan kişiler en yakın Halkbank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan bu duyuruda kredi alacak kişilerin emekli ve son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması istenmektedir.

İŞ BANKASI VE ING BANK

İş Bankası ve ING bank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bu bankalarda hesapları var ise bankaya gitmesine gerek yok. Bu bankalardaki hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilecekler ve kredi başvurusunu bu şekilde yapabileceklerdir. İş bankası iş cep uygulaması ve ING bank ING mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir ve onaylanan tutarı hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.