Vakıfbank Hafta Sonu İçin Yeni Bir Kampanya Yaptı, Cumartesi ve Pazar Günü Hesabınıza Para Yatıyor

Vakıfbank üzerinden destek almak isteyenlere yeni bir kampanya duyuruldu. 1 Temmuz'dan itibaren bu destekler artık hafta sonu bankalar kapalı olduğu zaman da verilecek. Vakıfbank üzerinden verilecek ve ödenecek bu destekler, banka müşterisi olan kişilerin hesaplarına hafta sonu da yatacak. Kredi kullanacak olan kişiler, eğer banka müşterisi ise bankanın internet bankacılığını kullanarak Cumartesi ve Pazar günü de onay alabileceklerdir.

Vakıfbank'tan 1000 TL Üzeri Nakit

Vakıfbank 1000 TL ve üzerinde nakit kampanyasını duyurdu. 1000 TL ve üzerinde nakit imkanından faydalanmak isteyenler, belirli şartlara göre bankadan uygun faizlerle kredi alabileceklerdir. 1000 TL ve üzerinde işlem yapacak kişilerin 36 ay vadeye kadar kredileri hesaplarda olabilecektir. Hesabınıza daha önceleri mesai saatleri içinde nakit gönderiyordunuz. Nakit göndermek isteyenler artık, bankaya gitmeden ve bankanın kapalı olduğu zamanlarda da 1000 TL nakit imkanından faydalanacaklardır.

Şartlar Belli Oldu

Vakıfbank kredi başvurusu şartları belli oldu. 1000 TL ve üzerinde nakit destek almak isteyenlere Vakıfbank yeni bir kampanya olan mobil uygulama kredisini hizmete sundu. Vakıfbank destek kredisi olarak verilecek bu nakit imkanından faydalanacak olan kişiler, TC vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve kredi notu yüksek olması gerekiyor. Bankada hesabı olan ve bankalardan maaş alan müşteriler, bu kredileri daha kolay onay alabileceklerdir. Bankada hacizlik durumunuz varsa, onay alamazsınız.

90 Gün Ertelemeli 36 Ay Vadeli Kredi

36 ay vadeye kadar kredi alacak kişiler, 90 gün ertelemeli olarak bu kredileri kullanabilirler. Kredi alacak kişilerin bu kredilere başvuru yaptıktan sonra alacakları faiz oranları da belli olacak. Kredi kullanmak isteyenler ayrıca aylık ödeme olmadan da kredi tablosu oluşturabilecekler. Ayda ödemeli kredi gibi 3 ayda bir ödemeli kredilerde son dakika kampanyası olarak bankanın sunduğu bir hizmettir.

Başvuru Kanalları

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Vakıfbank hesabı üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, internet şifresi ile Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapabilir veya bu uygulama haricinde bankanın resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra değerlendirme kısa sürecek ve sizlere kredi onayı ne kadar olduğunu göstereceklerdir. Cumartesi ve Pazar günü dahil kullanılacak bu krediler sadece online olarak banka internet şubesi üzerinden verilmektedir.