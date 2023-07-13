Vakıfbank, emeklilere yönelik özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, emekliler 55.500 TL'ye kadar kredi kullanabilecekler. Kredinin faiz oranı, emeklilerin kredibilitesine göre değişecek. Kampanyadan yararlanmak için emeklilerin, Vakıfbank'ın şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Kampanyadan yararlanabilecek emekliler, aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az 18 yaşında olmak

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı emeklisi olmak

Kredibilitesi iyi olmak

Kredinin geri ödemesini düzenli olarak yapabilmek

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, Vakıfbank'ın şubelerine başvurabilirler. Başvuru sırasında, emeklilerin kimlik belgesi, emeklilik cüzdanı ve gelir belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vakıfbank'ın emeklilere yönelik kredi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını daha rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kampanyadan yararlanan emekliler, kredilerini ev tadilatı, araç alım-satımı, sağlık harcamaları ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceklerdir.

Kampanyadan yararlanmak için Vakıfbank'ın şubelerine başvurabilirsiniz.

Vakıfbank'tan Emeklilere Özel Kredi Kampanyası Detayları

Kampanya 1 Temmuz 2023 tarihinde başladı ve 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

Kampanyadan yararlanmak için emekliler, Vakıfbank'ın şubelerine başvurabilirler.

Başvuru sırasında, emeklilerin kimlik belgesi, emeklilik cüzdanı ve gelir belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kredinin faiz oranı, emeklilerin kredibilitesine göre değişecektir.

Kredinin geri ödeme süresi, 12 ay ile 60 ay arasındadır.

Kredinin taksit tutarı, emeklilerin aylık gelirine göre belirlenecektir.

Vakıfbank'ın emeklilere yönelik kredi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarını daha rahat sürdürmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kampanyadan yararlanan emekliler, kredilerini ev tadilatı, araç alım-satımı, sağlık harcamaları ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceklerdir.