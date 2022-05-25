Vakıfbank emekli kredisi için düğmeye bastı! Bir daha vermeyeceği limitleri bu ay verecek!

Vakıfbank emekli kredisi için son dakika haberi geldi! Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi onayı alacak lişilere, uygun faizlerle işlem yapılacak! Şartlara uygun olan emekli, emekli maaşı hesabına yüksek limitli kredi alacak ise başvurusunu yaparak hemen işlemlerini gerçekleştirecektir. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, emekli ise ve bu bankadan emekli kredisi kullanacaksa, maaş taşıma yapması gerekmektedir. Vakıfbank nakit kredi kampanyasına katılarak işlem yapacak kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak emekli bu bankanın özel kredi kampanyasına katılacağı için düşük faizlerle yararlanacaktır! Vakıfbank nakit kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabilmektedirler. Bunun için banka interney bankacılığını kullanacaklardır.

Vakıfbank emekli kredisi

Vakıfbank emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, başvurunuzu banka şubelerinden sadece kimlikle yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınız varsa, başvurunuzu en yakın Vakıfbank şubesinden 1.51 faiz oranları ile yapabilirsiniz. Bu kredileri alacak kişiler, uygun faizlerle kredilerini hesaplarına atabilmesi için internet bankacılığı kullanması gerekiyor. İnternet bankacılığı kullanarak kredi alacak kişiler, daha düşük faizlerle ve masrafsız kredi seçeneklerinden faydalanıyor.

50.000 TL'ye kadar ödenecek krediler için banka 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturacak. 50.000 TL üzerindeki krediler için ise 24 ay vadeli olarak kredi alacaksınız. Kredi onayı aldıktan sonra kredi limitlerine göre ilk taksit ödemenizde 3 ay erteleme yapma imkanı da sunulmaktadır.