Vakıfbank duyurdu! Nakit ihtiyacınıza anında çözüm odaklı yeni kampanya şubelerden duyuruldu. Vakıfbank nakit ihtiyacınız için başvuru yapacak olan emekliler için ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Vakıfbank düşük faiz oranları ile alacağınız bu kredilerde başvurularını yapacak olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak yeni kampanya ile ilgili bilgileri duyuruldu. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için Vakıfbank'ın başvuru yapacak olan kişiler bu bankaların kredi politikalarına uygun müşteri olması gerekmektedir. Vakıfbank kredi politikaları şu şekilde.

Kredi alacak kişinin banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması,

Başvuru yapacak kişinin bankalarda daha önce kredi veya kredi kartı kullanması

Sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışması,

Emeklilerin emekli maaşlarının bu bankadan alınıyor olması

Maaş müşterisi olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile onay alabilmesi

Sigortası olan ve kredi notu sıfır olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda kredi alabilmesi

Bankalarda icralık avukatlık bir durumunuz varsa onay alamazsınız.

Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler Vakıfbnak ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Vakıfbank kredi başvurusu

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi almak istiyorsa başvurularını yapmaları gerekiyor.

Vakıfbank kredi başvurusu için banka şubelerine kimlikle gidebilirsiniz. Kimlikle kredi alacak olan kişiler hemen sonuç alabileceklerdir.

Vakıfbank kredi başvurusu mobil uygulama üzerinden de yapılır. Bankada hesabı olan kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen başvurusunu yapabilir ve onaylanan tutar kadar krediyi hesabınıza yatırabilirsiniz. İnternet bankacılığı kredisi için banka hesabınızın olması şarttır.

Banka hesabı yoksa banka internet sitesine girerek buradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapan kişiler banka internet sitesine yazdıkları cep telefonlarına sonuçlarını öğreneceklerdir. Detayları resmi internet sitesi üzerinden öğrenin...