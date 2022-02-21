Vakıfbank Devlet Destekli 10.000 TL İçin 0.49 Faizle Nakit Vereceğini Açıkladı! Vakıfbank üzerinden devlet destekli 10 bin TL nakit kullanacak olan vatandaşlar için başvuru şartları belli oldu. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ve 0.49 faiz oranlarıyla verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların hangi şartlarda bu krediyi alabilecekleri hakkında bilgiler yayınlandı.

0.49 faiz oranları ile 10 bin TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını yapabilmeleri için daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması gerekiyor. Ayrıca bankada hesabı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada banka müşterisi olan vatandaşlar şubelere gitmeden internet üzerinden de başvuru yaparak, düşük faizli kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların 10 bin TL nakit kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacağı ve kredi taksitlerinin ilk taksitini üç ay ertelemeli yapacağını açıklandı.

Vakıfbank Başvuru Nasıl Yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubesinden kimlikleriyle birlikte yapabiliyor. Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar için başlatılan internet bankacılığı kredisi 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak hemen ödeniyor. Haftasonu olsa bile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapabileceksiniz.

Banka şubeleri haricinde banka ATM'si ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, 10000 TL'ye kadar ödeme alabilir ve 0.49 faizli kredi kullanabilirsiniz. Vakıfbank 0.49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vereceği, müşterilerin başvuruları sonrasında, ayrıca kredi notuna bakarak onay vermektedir. Bankalar üzerinden daha önce yapmış olduğunuz ödemeler ile oluşan puan durumu kredi notu en az 1200 üzerinde olan kişiler, onay alabilir, gelir durumu düzenli olan kişilerin hesabına bu parayı yatırabilir.