Vakıfbank Bankkart Sahibi Müşterilerine Özel Olarak Duyurdu! Kartınıza 600 TL Nakit Hediye Yatırılacak

Vakıfbank pek çok kampanyasını resmi internet adresi üzerinden müşterilerine duyuruyor. Bu kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Yaz ayları sona ermeden kampanyaya katılım sağlayanlar tatil fırsatından yararlanacak. Vakıfbank tarafından kampanyaya ilişkin açıklama gündemde büyük etki yarattı. Peki bu kampanyadan nasıl faydalanabilirsiniz? Nereye ve nasıl başvuru yapılır?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre, kampanyaya katılım sağlayan vatandaşlara 600 TL nakit hediye edilecek. Bankkart sahiplerine özel duyuru Vakıfbank üzerinden geldi. Banka, yeni kampanyasının ayrıntılarını müşterilerine duyurdu. Bankkart ile TatilBudur'da tek bir seferde gerçekleştirilecek 9.000 TL ve üzerinde peşin ya da taksitli harcamalarınızda 600 TL Bankkart Lira hediye edilecek.

Vakıfbank 600 TL Bankkart Lira Hediye Ediyor!

Bankkart ile TatilBudur'da tek bir defada gerçekleştirilecek 9.000 TL ve üzerinde ki peşin ya da taksitli harcamalarınızda 600 TL Bankkart Lira hediye ediliyor. Bankkart'ınızın kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile TatilBudur'dan tek bir seferde gerçekleştireceğiniz 9.000 TL ve üzeri peşin ya da taksitli alışverişlerinize 600 TL Bankkart Lira hediye edilecektir.

Aynı zamanda, yaz otellerinde peşin fiyatına 3 ve 8 taksit fırsatlarından da yararlanma hakkı kazanacaksınız. Vakıfbank yeni kampanyasını müşterileri için duyurdu. Sizlerde bu kampanyaya katılım sağlayarak pek çok avantajın sahibi olabilirsiniz. Kampanyaya katılmak ve fırsatları yakalamak için Vakıfbank tarafından belirlenen bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

Kampanya Koşulları Neler?

- Kampanyaya katılım tarihleri 1-21 Ağustos 2022 tarihleridir. 21 Ağustos 2022 son katılım tarihinden sonra müşteriler kampanyadan faydalanamaz.

- Kampanyaya Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart resmi internet adresinden ya da SMS ile katılabilirsiniz.

- Kısa mesaj ile kampanyaya katılım sağlamak için bankada kayıtlı cep telefonunuzdan TATILBUDUR yazarak 4747'ye SMS göndermeniz yeterli olacaktır.

- Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılım sağlamak gerekiyor. Kampanyaya katılmayan vatandaşlar avantajlardan faydalanamazlar.

- Kampanyadan Bankkart Lira kazanımı sağlamak için harcamaların Bankkart POS cihazları üzerinden yapılması gerekiyor.

- Elde edilen Bankkart Liralar 29 Ağustos 2022 tarihinde hesabınıza yüklenecektir. 29 Eylül 2022 tarihine kadar elde ettiğiniz Bankkart Liraları harcayabilirsiniz.

- 29 Eylül tarihine kadar kullanılmayan Bankkart Liralar 30 Eylül 2022 tarihinde hesabınızdan geri alınacaktır.

- Bir müşteri kampanya süreci boyunca en fazla 600 TL değerinde Bankkart Lira kazanımı sağlayabilecektir.

- Uçak bileti alımları Bankkart Lira kampanyası kapsamında değildir.

- Kampanya bireysel kartlar ile gerçekleştirilen harcamalarda geçerli olacaktır.

- Ek kartlar ile gerçekleştirilen harcamalar asıl kart sahibi müşterinin harcamalarına dahil edilmektedir.